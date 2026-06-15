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Росіяни вдарили по Лаврі: вагітна Вітвіцька показала пожежу, а Матвієнко — наслідки атаки
Українські знаменитості відреагували на черговий цинічний удар російських окупантів по культурній спадщині України.
У ніч проти 15 червня росіяни двічі атакували Національний заповідник Києво-Печерська лавра — частину спадщини ЮНЕСКО.
Один із ворожих дронів влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ, а під час повторної атаки була пошкоджена Башта Іоанна Кушника, яка є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври XVII–XVIII століть. Рятувальники від ночі борються з наслідками атаки та розбирають конструкції, аби остаточно ліквідувати займання. Через небезпеку для людей Лавру тимчасово закрили для відвідувачів.
На тлі шокувальних новин українські зірки почали ділитися кадрами з місця влучання, який вигляд Лавра має зараз, і емоційно реагувати на черговий злочин окупантів.
Соломія Вітвіцька
Вагітна телеведуча поширила кадри пожежі на території Лаври та розповіла про наслідки нічної атаки.
Тоня Матвієнко
Співачка показала, як рятувальники вже зранку ліквідовують наслідки російського удару по святині.
Катерина Тишкевич
Вагітна акторка опублікувала відео, на якому під час займання Києво-Печерської лаври лунають дзвони.
«Бог є і Він усе бачить», — коротко написала артистка.
Джамала
Співачка також відреагувала на обстріл та поширила кадри наслідків атаки росіян на історичну пам’ятку.
Лілія Ребрик
Ведуча не залишилася осторонь та опублікувала у фотоблогу матеріали про пошкодження Лаври після нічної атаки.
Ольга Сумська
Акторка емоційно відреагувала на новину про влучання по святині.
«Боже… Лавра! Успенський собор», — написала Сумська.
Катерина Осадча
Телеведуча закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
«Це жах, який відбувається з нами. Бережіть себе. Укриття — єдиний захист», — наголосила зірка.
Тіна Кароль
Співачка також поширила кадри наслідків російської атаки на Києво-Печерську лавру.
Оля Полякова
Артистка приєдналася до публічної реакції зірок та показала своїм підписникам, який вигляд має святиня після ворожого удару.
До слова, годинами раніше співачка Наталія Могилевська також показувала, як ховалася з донька від ворожого обстрілу. Вона показалася з родиною в укритті й отримала несподівану підтримку від російської виконавиці Алли Пугачової.