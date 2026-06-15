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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
637
Час на прочитання
2 хв

Росіяни вдарили по Лаврі: вагітна Вітвіцька показала пожежу, а Матвієнко — наслідки атаки

Українські знаменитості відреагували на черговий цинічний удар російських окупантів по культурній спадщині України.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Києво-Печерська лавра - реакція зірок

Києво-Печерська лавра - реакція зірок

У ніч проти 15 червня росіяни двічі атакували Національний заповідник Києво-Печерська лавра — частину спадщини ЮНЕСКО.

Один із ворожих дронів влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ, а під час повторної атаки була пошкоджена Башта Іоанна Кушника, яка є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври XVII–XVIII століть. Рятувальники від ночі борються з наслідками атаки та розбирають конструкції, аби остаточно ліквідувати займання. Через небезпеку для людей Лавру тимчасово закрили для відвідувачів.

На тлі шокувальних новин українські зірки почали ділитися кадрами з місця влучання, який вигляд Лавра має зараз, і емоційно реагувати на черговий злочин окупантів.

Соломія Вітвіцька

Вагітна телеведуча поширила кадри пожежі на території Лаври та розповіла про наслідки нічної атаки.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Тоня Матвієнко

Співачка показала, як рятувальники вже зранку ліквідовують наслідки російського удару по святині.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Катерина Тишкевич

Вагітна акторка опублікувала відео, на якому під час займання Києво-Печерської лаври лунають дзвони.

«Бог є і Він усе бачить», — коротко написала артистка.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Джамала

Співачка також відреагувала на обстріл та поширила кадри наслідків атаки росіян на історичну пам’ятку.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Лілія Ребрик

Ведуча не залишилася осторонь та опублікувала у фотоблогу матеріали про пошкодження Лаври після нічної атаки.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Ольга Сумська

Акторка емоційно відреагувала на новину про влучання по святині.

«Боже… Лавра! Успенський собор», — написала Сумська.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Катерина Осадча

Телеведуча закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Це жах, який відбувається з нами. Бережіть себе. Укриття — єдиний захист», — наголосила зірка.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Тіна Кароль

Співачка також поширила кадри наслідків російської атаки на Києво-Печерську лавру.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Оля Полякова

Артистка приєдналася до публічної реакції зірок та показала своїм підписникам, який вигляд має святиня після ворожого удару.

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

Удар по Києво-Печерській лаврі — реакція зірок

До слова, годинами раніше співачка Наталія Могилевська також показувала, як ховалася з донька від ворожого обстрілу. Вона показалася з родиною в укритті й отримала несподівану підтримку від російської виконавиці Алли Пугачової.

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Дата публікації
Кількість переглядів
637
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