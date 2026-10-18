Росіяни зруйнували магазин Андре Тана у Рівному: дизайнер показав вибиті вітрини та пошкоджені стіни

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Відомий український дизайнер і стиліст Андре Тан повідомив, що росіяни зруйнували один із перших його брендованих магазинів.

Російські окупанти 16 жовтня масовано обстріляли Рівне. На жаль, у місті були зафіксовані різні влучання. Зокрема, дрон поцілив по будівлі ТРЦ. Як розповів Андре Тан у своєму Instagram, там був розташований один із перших його брендованих магазинів. Заклад зазнав серйозних пошкоджень — вщент розбиті вітрини та зруйновані стіни.

Реклама

«Сьогодні (18 жовтня — прим. ред.) мені дуже-дуже боляче. Знаєте чому? Бо знову зруйновано магазин Андре Тана і цього разу в місті Рівне. Для мене це особлива історія, адже Рівне — це один із найперших наших партнерів, який повірив у бренд. Ми разом зростали, мріяли, долали труднощі. Сьогодні бачити, як все це, що ми будували понад 15 років зруйновано — мені нестерпно боляче», — поділився дизайнер.

Реклама

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

На щастя, ніхто не постраждав. І сам Андре Тан говорить, що розбиті вітрини та пошкоджені стіни — це не найстрашніше. Дизайнер наголосив, що такими вчинками росіянам не вдасться зламати українців. Тим часом він із командою продовжить творити та відбудує все пошкоджене.

«Найстрашніше — це не зруйновані стіни і не розбиті вітрини. За кожним магазином стоять родини, мрії та надії на завтрашній день. Я безмежно вдячний нашій команді за силу та витримку. Ми вже не раз втрачали магазини, ми в них вкладали душу, але нас не зламати. Можна зруйнувати стіни, але неможливо зруйнувати нашу з вами віру та бажання жити і творити щодня», — запевнив дизайнер.

Магазин Андре Тана у Рівному / © instagram.com/andre_tan_official

Зазначимо, це вже не вперше, коли магазин Андре Тана зазнає пошкоджень. Раніше окупанти руйнували його брендовані магазини у Херсоні, Кривому Розі та Дніпрі.

Нагадаємо, нещодавно будинок боксера Олександра Усика постраждав внаслідок російського обстрілу. Дружина спортсмена Катерина показала пошкодження.

Реклама

Новини партнерів