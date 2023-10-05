Росія атакувала Харківщину: реакція зірок на кривавий злочин РФ, який забрав життя пів сотні людей

Російські окупанти 5 жовтня близько 13:15 обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, Харківська область.

Внаслідок жахливого злочину РФ станом на 17:20 відомо про загибель 50 мирних мешканців. Серед жертв є 6-річний хлопчик. Наразі на місці тривають рятувальні роботи, а медики надають постраждалим першу допомогу.

Українські знаменитості відреагували на кривавий злочин країни-агресорки Росії. Вони шоковані цинічним вчинком окупантів, який забрав життя пів сотні невинних людей.

Надя Дорофєєва

"Кінчений сусід, який давно втратив розум, продовжує свої страшні злочини. Сьогодні ракета потрапила в Харківську область, село Гроза. Вже 49 загиблих. 49 загиблих! Вже 49 загиблих! Бл*дь, який це жах!" – написала шокована співачка.

Реакція Наді Дорофєєвої на обстріл Харківщини / Фото: Фото з соціальних мереж

Вікторія Маремуха

"Російська ракета сьогодні влучила в гастроном! У селі Гроза Куп'янського району Харківської області загинули 49 мирних жителів. Серед загиблих є 6-річний хлопчик! Кількість жертв ще підраховують. Мої співчуття сім'ям загиблих. Нескінченний біль", - написала блогерка.

Реакція Вікторії Маремухи на обстріл Харківщини / Фото: Фото з соціальних мереж

Леся Нікітюк

"Знову страшна біда.. І ця біда живе по сусідству і забирає життя наших мирних людей. Мої співчуття родинам невинних, які сьогодні загинули від рук терористів на Харківщині", - обурилася ведуча.

Реакція Лесі Нікітюк на обстріл Харківщини / Фото: Фото з соціальних мереж

Анна Саліванчук

"Жах який…Росіяни обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза, Куп'янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед загиблих є 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених – також одна дитина, дівчинка. Розбір завалів триває… Росіяни цинічно та свідомо вбили мирних людей…", - зазначила акторка.

Реакція Анни Саліванчук на обстріл Харківщини / Фото: Фото з соціальних мереж

Святослав Вакарчук

"Російські покидьки вчинили черговий жахливий теракт! Десятки загиблих і поранених, серед яких діти, після влучання ворожої ракети в продуктовий магазин в селі Гроза на Харківщині. Росію цікавить ніщо інше, як лише знищення України. Тому мусимо всі разом, зціпивши зуби, йти вперед, аж до нашої перемоги! Вічна пам'ять загиблим", - написав співак.

Реакція Святослава Вакарчука на обстріл Харківщини / Фото: Фото з соціальних мереж

Андрій Бєдняков

"Харківщина…Куп'янський район…Мої щирі співчуття…Пам'ятайте: лють в донати та допомогу", - написав ведучий.

Реакція Андрія Бєднякова на обстріл Харківщини / Фото: Фото з соціальних мереж

Даша Астаф'єва

"Сьогодні в Харківській області відбувся похорон. Під час поминального обіду за місцем розташування кафе росія, країна-терористка, випустила ракету і вбила 49 людей. Можливо, загиблих буде більше, рятувальники дістають тіла з-під завалів. Серед постраждалих є маленькі діти. Ви дійсно все ще шукаєте хороших росіян?" – обурилася співачка.

Реакція Даші Астаф'євої на обстріл Харківщини / Фото: Фото з соціальних мереж

alyona alyona

"Росіяни обстріляли продуктовий магазин у селі Гроза Куп'янського району. Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких 6-річний хлопчик. Це трагедія. Мої співчуття рідним", - написала співачка.

Реакція alyona alyona на обстріл Харківщини / Фото: Фото з соціальних мереж

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