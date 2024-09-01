Росія атакує Харків: Потап, Полякова та інші відреагували на знищення "Палацу спорту" і вбивства

Зірки не стримують емоцій ненависті до окупантів.
Сьогодні, 1 вересня, країна-терористка Росія завдала масованого ракетного удару по Харкову.
Зокрема, російські окупанти вдень завдали 4 удари по харківському "Палацу спорту", зруйнували іншу цивільну інфраструктуру, магазини, поштове відділення та забрали мирне життя українців. Наразі триває ліквідація наслідків: рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, під якими залишається багато потерпілих.
В Instagram українські зірки не можуть мовчати і щоразу надають розголосу кривавим злочинам росіян, закликаючи світ звернути увагу на Україну та допомогти зупинити свавілля ворогів. Зокрема, діляться кадрами терору й висловлюють свої співчуття місту.
Потап
"Росія знову і знову атакує Україну. У Харкові поранено понад 30 людей! Світ має знати! Поширюйте це", - закликав продюсер.
Оля Полякова
"Тепер Палацу немає… Господи! Скільки всього вони знищили, понівечили, скільки життів забрали… Країна-гній", - висловилася співачка.
Маша Єфросиніна
"Я хочу, щоб кожен росіянин-дорослий і маленький хоч раз в житті відчув на собі те, що відчувають сьогодні жителі Харкова, Сум, Запоріжжя та інших міст, де посеред дня частини міста перетворюються на криваві руїни. І мені зовсім не соромно їм це бажати, "бо вони ж невинні", "мирні та безсилі" – мій мозок просто не опрацьовує цю інформацію. Моя толерантність живе в межах України, і коли пересікає кордон з *б*ним сусідом, вона перетворюється на абсолютно сухе бажання помсти за те, що 921 день моя стрічка в скривавлених українських тілах...", - зізналася ведуча.
Ольга Сумська
"Харків зараз! Терор продовжується! Нелюди! Палац спорту", - обурилася діями окупантів акторка.
Тіна Кароль
"Харкове, рідненький, тримайся!", - написала артистка.
Лілія Ребрик
"Харків", - написала ведуча, додавши смайлик у вигляді рук, складених у молитві.
Анатолій Анатоліч
"Знову центр Харкова. Десятки людей. Ну як це. Це просто геноцид", - зазначив шоумен.
Анастасія Приходько
"Харків. 01.09.2024", - підписала фото з наслідками терору співачка.
Нагадаємо, Харків щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Так, 30 серпня Росія також вдарила по цивільній інфраструктурі. Зірки відреагували на злочин окупантів.
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