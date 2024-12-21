Росія цинічно помстилася Лаймі Вайкуле за підтримку України та антивоєнну позицію

У виконавиці відібрали бізнес.
Росія помстилася латвійській співачці Лаймі Вайкуле за те, що вона виступає проти війни та підтримує Україну.
Росіяни цинічно відібрали у виконавиці бізнес, про що пишуть російські пропагандисти. Так, ще у 2000-х роках артистка разом із партнером Ширазом Мамомедовим відкрила компанію "Лайма-Люкс Рус", що займалася управлінням салонів краси, продавала косметику, аксесуари та меблі. Після початку повномасштабного вторгнення Вайкуле передала свої права компаньйону. Однак бізнесмену цього виявилося замало.
У вересні цього року Мамедов подав до суду, аби повністю відібрати у співачки права на компанію, виключити її зі складу управління та одноосібно заволодіти бізнесом. Врешті, суддя ухвалив позов на користь партнера виконавиці. Відтак в артистки цинічно відібрали бізнес. Співачка поки жодним чином не реагувала на новину.
Зазначимо, від самого початку повномасштабної війни Лайма Вайкуле засудила дії російської влади та підтримала Україну. Виконавиця неодноразово демонструвала свою антивоєнну позицію, за що в РФ її почали цькувати. Тим не менш, своєї думки щодо війни і вторгнення Росії до України артистка не змінила. Нещодавно ж Лайма Вайкуле звернулася до росіян та спробувала їм відкрити очі на те, що ж насправді відбуваються і як їм брешуть пропагандисти. Однак у жителів РФ це лише викликало істерику.
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