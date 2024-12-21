Росія цинічно помстилася Лаймі Вайкуле за підтримку України та антивоєнну позицію

Росія помстилася латвійській співачці Лаймі Вайкуле за те, що вона виступає проти війни та підтримує Україну.

Росіяни цинічно відібрали у виконавиці бізнес, про що пишуть російські пропагандисти. Так, ще у 2000-х роках артистка разом із партнером Ширазом Мамомедовим відкрила компанію "Лайма-Люкс Рус", що займалася управлінням салонів краси, продавала косметику, аксесуари та меблі. Після початку повномасштабного вторгнення Вайкуле передала свої права компаньйону. Однак бізнесмену цього виявилося замало.

У вересні цього року Мамедов подав до суду, аби повністю відібрати у співачки права на компанію, виключити її зі складу управління та одноосібно заволодіти бізнесом. Врешті, суддя ухвалив позов на користь партнера виконавиці. Відтак в артистки цинічно відібрали бізнес. Співачка поки жодним чином не реагувала на новину.

Лайма Вайкуле / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, від самого початку повномасштабної війни Лайма Вайкуле засудила дії російської влади та підтримала Україну. Виконавиця неодноразово демонструвала свою антивоєнну позицію, за що в РФ її почали цькувати. Тим не менш, своєї думки щодо війни і вторгнення Росії до України артистка не змінила. Нещодавно ж Лайма Вайкуле звернулася до росіян та спробувала їм відкрити очі на те, що ж насправді відбуваються і як їм брешуть пропагандисти. Однак у жителів РФ це лише викликало істерику.

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