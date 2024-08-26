Росія масовано обстрілює Україну: вагітна дружина Монатіка, Тарабарова показалися з дітьми в укритті

Сьогодні, 26 серпня, від самого ранку Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами.

Держава-терористка вкотре здійснює терор зі стратегічних бомбардувальників, з акваторії Чорного моря і з винищувачів МіГ-31К. Численні вибухи чутно у різних містах України. Серед них – Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Хмельницький, Дніпро, Львів і Луцьк.

Українські знаменитості вже відреагували на звірство росіян, показалися з родинами в укриттях, закликали українців берегти себе. І, звісно ж, подякували силам ППО, нагадуючи про щоденні донати українському війську.

Дружина Дмитра Монатіка

Вагітна Ірина Монатік під час повітряної тривоги разом з двома синами негайно спустилася до підземного паркінгу, звідки й показала їхню світлину.

"Життя – укриття", – підписала кадр кохана Монатіка.

Зірки відреагували на російську атаку України 26 серпня

Світлана Тарабарова

Співачка зі своїми трьома дітьми також показала, як перебуває в укритті. Як відомо, артистка з чоловіком заздалегідь продумала планування будинку й має спеціально обладнане місце для дітлахів. Тож разом вони нагадали, що однозначно "любов переможе".

"Як на 4м2 імпровізованого домашнього укриття може бути сконцентровано стільки любові та ненависті одночасно?.. Ненависть до тих, хто краде дитинство наших дітей, мрії, життя, міста. І любов. Безмежна. Беззаперечна. Справжня... І так, любов переможе!", – зазначила Світлана Тарабарова.

Зірки відреагували на російську атаку України 26 серпня

Ілона Гвоздьова

Хореографиня якраз у час оголошення ракетної небезпеки була в дорозі, тож вона неабияк хвилювалася за своє і доньчине життя, адже вони разом саме прямували з відпочинку з Болгарії. Через деякий час Ілона вийшла на зв'язок з фанами й повідомила, що все, на щастя, добре.

"Нарешті приїхали, все добре. Ми цілі, живі доїхали з Болгарії. Всі, хто хвилювався, все добре. Всім дякую за переживання", – поділилася зіркова тренерка.

Зірки відреагували на російську атаку України 26 серпня

Діти Олени Кравець

Маша Кравець показала фото з братом Ванею і сестрою Катею з коридору й нагадала, що Росія – країна-терористка

"Не добрий ранок з коридору", – написала старша донька Олени Кравець.

Зірки відреагували на російську атаку України 26 серпня

Христина Решетнік

Дружина ведучого Григорія Решетніка у своєму фотоблогу також висвітлила жахіття, які відбуваються внаслідок ранкової атаки РФ України. Зокрема, як вагітні у пологових та маленькі діти у лікарнях страждають просто цієї миті. Зараз діти зіркового подружжя перебувають за кордоном у безпеці.

"Дай, боже, здоров’я силам ППО. Знаєте, про що я мрію – точно здогадуєтеся. Рівне. Пологовий. Жінки ховаються у підвалах. На це вони точно не заслуговують. І діти, і всі", – підкреслила блогерка.

Зірки відреагували на російську атаку України 26 серпня

Наталка Денисенко

Попри відпочинок з сином і чоловіком у Карпатах акторка подякувала силам ППО за збережені життя й наголосила берегти себе.

"Боже... Як боляче, коли твої рідні переживають такі страхи! Дякую всім силам оборони і силам ППО, що бережуть наші життя. Бережіть себе!", – написала Денисенко.

Зірки відреагували на російську атаку України 26 серпня

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