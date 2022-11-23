Росія обстріляла Україну: Осадча закликає триматися, а Кошмал показала, яку маячню їй пишуть росіяни

Країна-агресорка Росія вкотре масовано обстріляла всю територію України. 23 листопада РФ випустила по Україні 70 ракет та п'ять ударних дронів.

Українська ППО зуміла збити всі безпілотники та 51 ворожу ракету. Утім, були влучання у житловий будинок та критичну інфраструктуру, через що українцям вкотре довелося сидіти без світла. Ба більше, від ворожого обстрілу була знеструмлена сусідня Молдова.

Фото: Associated Press

Українські зірки зі злістю відреагували на черговий ганебний вчинок країни-агресорки. Вони влучно розповіли, яка доля чекає на терористичну країну, разом з тим знаменитості закликають українців не падати духом та триматися.

Олександра Заріцька

Співачка закликає триматися, адже незабаром настане день, коли в Україні знову буде спокійне та мирне життя. Натомість країна-агресорка може лише тероризувати мирних жителів.

"І знову лунає тривога. У мене за вікном і по всій країні. Вибухи. Знову десятки ракет летять до України. А новини про загиблих дорослих та дітей розривають серце на тисячі шматочків. Країна-терористка знову і знову доводить, що агресія проти мирних міст — це єдиний їхній аргумент. Так мрію про день, коли ми будемо просто спокійно жити життя. Бережіть себе!" – прокоментувала виконавиця.

Анна Кошмал

Акторка чула поруч біля свого будинку гучні вибухи. Зірка вкотре нагадала, що Росія – країна-терористка.

"Зовсім поруч дуже гучний вибух… Світло блимає та вікна затрусилися… Росія – країна-терористка", - поділилася Анна.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Та, як виявилося, росіянам не подобається чути правду. Анні в особисті повідомлення написала росіянка, що нібито Україна сама винна в тому, що Росія вдається до масованих обстрілів мирних людей.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Дантес

Співак коротко і влучно прокоментував масований обстріл України. Виконавець зазначив, що мріє, аби РФ просто зникла.

"Дякую, сусіди. Україна зараз без світла і води", - прокоментував співак.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Катерина Осадча

Ведуча зазначила, що загарбникам є лише єдине місце – пекло. Тим часом масованими обстрілами Росія не зламає українців, а зробить лише сильнішими.

"Горіть у пеклі, тварюки. Ми ще зліші, і фіг ви нас зламаєте", - прокоментувала Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Маша Єфросиніна

Ведуча зазначила, єдине, що РФ може зробити, - це черговий раз довести, що вона дійсно країна-терористка.

"Єдине, що Росія робить ідеально, - це доводить своє звання країни-терористки", - зазначила Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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