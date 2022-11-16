Росія обстріляла Україну: Саліванчук опинилася в епіцентрі подій, Анатоліч бачив проліт ракети

Російські окупанти 15 листопада завдали масованого ракетного обстрілу по Україні. Країна агресорка-випустила майже 100 ракет, 77 з яких збила ППО.

Утім, влучання були. Росія поцілила у два житлові будинки, що розташовані в Печерському районі столиці. Окрім того, окупанти влучили в енергетичні об'єкти, через що чимало українців залишилися без світла.

Українські знаменитості прокоментували підступний та ворожий обстріл Росією України та розповіли, як були свідками вибухів та прольотів ракет.

Анна Саліванчук

Акторка опинилася поруч з епіцентром вибуху ворожої ракети в Києві. Зірка, як почалася тривога, пішла з молодшим сином до гардеробної, яка слугувала їм укриттям. Там вже вони почули сильний вибух. Анна зізналася, що вони тоді неабияк перелякалися і боялися навіть виходити.

"Поруч дуже бахнуло. Так бахнуло, що мені страшно відчиняти двері, якщо чесно, і підходити до вікна, і дивитися. Який жах, тримайтеся люди", - розповіла Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

MamaRika

Знаменитість гуляла надворі з маленьким синочком, коли почула вибухи. Співачка одразу з Давидом побігла до укриття. Там артистка знову почула вибухи.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Alekseev

Будинок співака розташований поруч із тим, у який влучила російська ракета. Артист розповів, що було добре чутно вибухи.

"Знову теракт. Це сталося поруч з моїм будинком, через вікно було чітко чути вибух… Чи змінить це що-небудь? Звісно, ні. Ми сміємося вам в обличчя і знаємо, що армія РФ – це збіговисько терористів, а влада – звичайні воєнні злочинці та злодії, які обов'язково будуть за все це покарані і програють! Ганьба…" - прокоментував артист.

Alekseev / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Анатолій Анатоліч

Шоумен на власні очі бачив, як над Києвом пролітали ворожі ракети. Ведучий тоді їхав у своїй автівці. Знаменитість закликає всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Ці істоти б'ють по Києву, тому будьте в безпеці. Не нехтуйте!" - наголосив ведучий.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ілона Гвоздьова

Танцівниця зі сльозами на очах прокоментувала те, як Росія масовано обстрілює Україну. Знаменитість зазначила, що від цього, першою чергою, страждають діти. Зокрема, донька Ілони боїться виходити з будинку.

"Після вчорашніх ракетних ударів моя дитина дуже злякалася. Рія боїться виходити, в принципі, на вулицю. І мені, як мамі, дуже прикро і боляче, що наші діти зараз змушені все це відчувати, бачити і чути. Сподіваюся, коли ми поїдемо, до Львова, вона трішечки перезавантажиться, і після я планую її вивезти на три-чотири дні просто відпочити, щоб моя дитина трішки відволіклася", - розповіла танцівниця.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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