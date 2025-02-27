Росіянці Юлії Юріній знову відмовили в отриманні українського громадянства

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна, яка за походженням є росіянкою, знову не змогла подати документи на отримання українського громадянства.

Виконавиця від 2012 року проживає в Києві. Артистка неодноразово подавала документи на отримання українського громадянства, однак їй відмовляли. Під час повномасштабної війни ця процедура для росіян ускладнилася. Документи на отримання паспорта України від громадян РФ за законодавством не приймають, для цього має бути вагома підстава.

"Документи на зміну громадянства від таких паспортів як у мене зараз просто за законодавством не приймають, і це має бути як виняток", - поділилася артистка в Instagram.

Юлії Юріній відмовили в отриманні паспорта України

Зокрема, співачка має отримати клопотання від Мінкульту, яке доведе, що вона є стратегічно важливою для України. Саме з цим документом можуть почати розгляд надання Юлії Юріній українського громадянства. Артистка говорить, що вже двічі надсилала лист до Мінкульту із відповідним проханням, але не отримала конкретної відповіді. Тож, артистка попросила про допомогу. Юлія Юріна просить Мінкульт видати їй клопотання, адже саме в цьому випадку вона може отримати паспорт України, якого прагне ще до повномасштабної війни.

Юлія Юріна / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

"Зараз я готуюся до ще двох екзаменів, які мені треба буде здати, та найголовніший документ, який дозволить прийняти мої документи - це клопотання від міністерства, яке доведе, що я стратегічно важлива особа для України. Я вже двічі відправляла лист в Мінкульт, щоб за мене поручилися, і отримала проміжкову відповідь. Зараз я знову буду писати листи з проханням зробити подання, на підставі якого від мене зможуть прийняти всі ці документи", - поділилася співачка.

Зазначимо, Юлія Юріна від 2012 року живе в Києві та випускає українські пісні. Артистка засудила вторгнення Росії на схід України та анексію Криму. З початком повномасштабної війни виконавиця допомагає країні не словом, а ділом. Вона волонтерить, дає благодійні концерти та їздить на деокуповані території. Окрім того, артистка вчить співати українські народні пісні. З Росією співачка розірвала всі зв'язки та звела до мінімуму спілкування з рідними.

Читайте також: