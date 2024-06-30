Росіяни цинічно відібрали дім батьків Джамали в Криму: що тепер окупанти там влаштують

Українська співачка Джамала, у якої нещодавно окупанти відібрали батьківський будинок, шокувала подальшою долею родинного майна.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця зі сльозами зізналася, що тривалий час вона не може поїхати додому до Криму через російську агресію. До того ж її троє дітей продовжують потерпати від постійних злочинів з боку РФ. Окрім того, Джамала повідомила, що після того, як дім її батьків у Криму потрапив до рук окупантів, росіяни мають намір незаконно перетворити його на санаторій для своїх ворожих військ.

"Мої діти – вже п'яте покоління у родині, яке страждає від російської агресії. Мої два маленьких сина та малюк, який тільки місяць тому народився, ще не були в моєму батьківському домі. Але я все одно молюсь та мрію їм його показати. Цими днями російська окупаційна влада оголосила, що вони забирають будинок моїх батьків, будинок дідуся, погрожуючи зробити на його місці санаторій для російських військових. Я розумію, що це не просто повідомлення мені, це повідомлення всім кримським татарам, українцям, нескореним: "Будеш говорити — ми тобі закриємо рота!". Вони знову вбивають, калічать, ув’язнюють та намагаються стерти з пам’яті цілий народ. Звичайно, про законність дій на окупованих територіях та права людини не може йти і мови", - приголомшила артистка.

Джамала з батьком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала наголосила, що буде розповідати про цинічні вчинки росіян завжди й усюди та не полишить це вороже свавілля просто так.

"Мовчати я не можу, і не буду! Я би хотіла цього літа бути просто мамою та насолоджуватись своїм немовлям. І я щиро мрію, щоб у кожної дитини ніхто не міг забрати дім, або прийти в цей дім без дозволу. Тому я обираю не боятися, а боротися! Слава нашим захисникам! Слава Україні!", - ледь стримуючи сльози, промовила Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, на початку червня юзерів спантеличила новина про крадіжку майна Джамали окупантами. Так, росіяни цинічно звинуватили українську співачку у "здійсненні по відношенню до РФ недружніх дій" й допомозі ЗСУ. А перед цим РФ оголосили Джамалу в розшук.

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