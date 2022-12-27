Росіяни цинічно вкрали пісню Skofka, яку він присвятив загиблому на війні другу

Пісню виконавця Skofka, яку він присвятив загиблому на війні з окупантами другу, цинічно крали російські співаки.

Зокрема, мова йде про композицію "Чути гімн", яку артист випустив у серпні. Skofka своєю піснею вшанував пам'ять друга дитинства, який загинув, коли захищав країну від російських окупантів.

Однак, нещодавно росіяни дісталися до композиції українського виконавця. Вони її переклали російською, замінили назву на "выстоим" та трішки перефразували рядки. Також жителі країни-агресорки у кліпі знімали триколори та показували символ російського вторгнення в Україну - "Z".

Фото: instagram.com/skofka.ua

Skofka вже відреагував на цинічний вчинок росіян. Репер був шокованим тим, що його пісню вкрали.

"До такого я точно не був готовий", - прокоментував Skofka.

Skofka / Фото: instagram.com/skofka.ua

Українці теж відреагували на крадіжку пісні. Користувачі Мережі дорікнули росіянам, що ті нічого не можуть вигадати самостійно і все завжди крадуть.

А своє вигадати складно? Чи це імпортозаміщення?

Ганьба! Як завжди вкрали пісню українського виконавця!

Своє хоча б щось можете вигадати? Жалюгідна пародія на чудову пісню!

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