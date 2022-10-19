Росіяни крадуть українські пісні: в "Океану Ельзи" – "Не твоя війна", а у Go_A – SHUM

Росіяни перекладають хіти українських артистів російською мовою та видають їх за свої.

Росіяни намагаються цинічно знищити все українське. Це стосується й української культури також, а зокрема – музики.

Не одне десятиліття жителі країни-агресорки вважають: навіщо щось вигадувати, якщо можна щось просто перекласти та видати за своє. Така тенденція спостерігається вже досить давно. От як, наприклад, народна пісня "Ой мороз, мороз, не студи мене" різко стала російською – "Ой мороз, мороз, не морозь меня". І таких випадків чимало.

З початком повномасштабної війни в Україні така тенденція посилилася. Росіяни перекладають сучасні хіти українських артистів та видають їх за свої, попри авторські права.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку відомих пісень, які росіяни намагаються собі привласнити.

Go_A – SHUM

Ця українська пісня стала популярною не лише в Україні, а й в інших країнах, адже з цією композицією гурт брав участь у пісенному конкурсі "Євробачення". Утім, росіяни внесли свої корективи. Жителі країни-агресорки з горем пополам переклали хіт і видали за свій. Зокрема, у Росії хіт SHUM звучить так: " Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка, а мы выйдем на лужайку – будем веселится".

"Океан Ельзи" – "Не твоя війна" і "Обійми"

Дивно, чому росіяни обрали саме ці пісні українського гурту. Наприклад, у пісні "Обійми" вони виконують "Когда настанет день, закончится война". Але ще дивніше звучить російською мовою хіт "Не твоя війна". Навіть деякі українські слова композиції росіяни вирішили не перекладати: "Ветви калин похилилися. Мама, кому мы молилися? Сколько еще заберет она. Твоих детей, не твоя война?".

Христина Соловій – "Тримай"

Трек української співачки ще минулого року привласнив російський репер. Чоловік залишив приспіви у виконанні Христини, щоправда, змінив голос співачки автотюном. А от замість куплетів він додав свій реп російською мовою. Виконавець намагався отримати від співачки права на пісню, та Христина їх йому не дала.

Згодом росіяни пішли далі. Вони вирішили повністю перекласти композицію виконавиці російською мовою: "Слышишь, как страшно мне в плену? Как у твоих ладонях – нет так нигде".

Скрябін – "Мам", "Шампанські очі", "Люди як кораблі", "Спи собі сама"

Чимало пісень Кузьми Скрябіна намагаються собі привласнити росіяни. Зокрема, трек "Мам", де слова звучать: "Мам, ты меня прости, что я стал очень взрослым". Хіт "Люди як кораблі" російською версією також перекладений не набагато краще: "А к берегу тихо волны несут раненые души живых кораблей. А от берега снова в море идут те, кто верил и правду знать хотел".

"Антитіла" – "В той день коли закінчиться війна"

Той самий "митець", що й цинічно вкрав пісні Скрябіна, вирішив привласнити й хіт "Антитіл". Ба більше, росіянин ще й присвятив її окупантам, які прийшли грабувати та вбивати українців.

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