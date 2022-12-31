Росіяни на новорічні свята завдали масованого ракетного удару по Україні: реакція знаменитостей

Російські окупанти 31 грудня, перед самим Новим 2023 роком, завдали цинічного масованого ракетного удару по Україні.

Зокрема, у деяких областях були влучення ворожих ракет. Зірки українського шоубізнесу відреагували на обстріл окупантами України та вчергове нагадали, що Росія – країна-терористка.

Світлана Тарабарова

Артистка показала, який нині вигляд має один із готелів Києва, куди влучила російська ракета. Виконавиця додала, що українці обов'язково вистоять, а всі причетні до обстрілів будуть покарані.

"Центр Києва зараз. Всі, хто причетний до цього зла - заплатять. Нелюди. А ми вистоїмо", - прокоментувала Тарабарова.

Тарас Цимбалюк

За словами актора, головний його висновок цього року, що Росія – країна-терористка. Також Цимбалюк прокоментував і руйнування росіянами палацу "Україна".

"Замість приймання новорічних дитячих свят – столичний палац "Україна" сьогодні приймав на себе черговий удар нелюдів", - обурився Цимбалюк.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Анна Кошмал

Акторка зазначила, що росіяни цілеспрямовано цілилися по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Координати у високоточної ракети вносяться заздалегідь. Це не випадкове падіння ракети – це "свідоме" влучання", - прокоментувала акторка.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Леся Нікітюк

Ведуча наголосила, що ЗСУ дадуть відповідь окупантам за їхній вчинок. Також Леся висловила співчуття постраждалим внаслідок ворожої ракетної атаки.

"ЗСУ вам суддя! Мої співчуття всім постраждалим… Тримаємось люди", - наголосила знаменитість.

Юлія Саніна

Виконавиця побажала, аби цей жахливий 2022 рік вже скінчився. Також артистка додала, що росіяни, які обстрілюють Україну, - потвори, і нічого вже їх не змінить.

"Потвори продовжують бути потворами. І жодне новорічне диво цьому не допоможе. 2022-й – йди вже собі", - прокоментувала виконавиця.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Злата Огнєвіч

Артистка показала, який вигляд після ворожої атаки має палац "Україна".

"Палац мистецтв "Україна" тепер з вибитими вікнами…після ракетної атаки. Перше моє сольне шоу в палаці "Україна" називалось "Моя Історія"… дуже символічно. Наступна історія – переможна", - додала Злата.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Володимир Дантес

Співак звернувся до підписників з Росії, які все ще підписані на його фотоблог. Артист показав їм наслідки ворожих атак та наголосив, аби вони це згадували, коли слухали новорічне привітання диктатора Путіна.

"31 грудня. Новий рік. Київ. Близько дорога, де я їздив протягом п'яти років, де я жив, де взимку люди катаються на лижах, сноубордах, діти на ковзанах…А це біля палацу "Україна". Центр! Кожного року тут батьки з дітьми приходили на ялинку та проводили час із родиною. Дивіться на це 12,7% підписників з Росії, передавайте іншим та слухайте уважно далі новорічне привітання свого президента", - висловився Дантес.

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