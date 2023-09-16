Росіяни нахабно вкрали популярний український серіал та зганьбилися жахливим фотошопом на постерах

Ворог продовжує зазіхати не лише на українські територій, а й на наші проєкти.
Росіяни вкрали ще один український кінопродукт - популярний серіал "Спіймати Кайдаша", який був знятий за мотивами повісті Івана Нечуй-Левицького.
На російський піратських сайтах у Мережі з'явилися вкрадені серії українського проєкту, які росіяни ще й нахабно переклали. Вирізнилися крадії не тільки своїм нахабством, а й постерами, які вони "створили" для серіалу - обличчя головних героїв вони невміло приєднали до іншого фото, аби не брати оригінальну афішу з українською назвою.
Ба більше, у коментарях на сайтах громадяни країни-агресорки ще й навіть обурювалися тим, що чомусь в українськомовному серіалі так не вистачає діалогів російською.
На цинічність росіян відреагував один з акторів серіалу Григорій Бакланов, який виконав роль Лавріна. Він показав, які ганебні постери наробили росіяни та посміявся з їхньої безглуздості.
"Знали, що усскіє переозвучили Кайдашів і дивляться на піратських платформах?", - поцікавився Бакланов.
Колеги актора по серіалу, Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк, також відреагували на сторіз Григорія у соцмережах та були приголомшені вчинком "сусідів".
Зазначимо, що це вже не вперше, коли росіяни крадуть українське кіно. Так, у Мережі з'явилася піратська копія фільму "Люксембург, Люксембург" з недолугим російським перекладом.
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