Росіяни нахабно вкрали український фільм "Люксембург, Люксембург" і зганьбилися жахливим перекладом

Комедійний фільм "Люксембург, Люксембург", який став однією із найкасовіших українських стрічок, був нахабно поцуплений росіянами.

Так, на просторах Інтернету почали ширитися піратські копії фільму з російським перекладом. Факт нахабної крадіжки неабияк обурив українців. А ось переклад взагалі викликав істерику в Мережі, адже слухати те, що наперекладали крадії, без сміху просто неможливо.

Російські "творці" навіть не подумали перевірити, як правильно вимовляються чи перекладають ті чи іншні слова з української, тож переклад просто приголомшує своєю недолугістю. З цього приводу українці вже пожартували в соцмережах:

Рєва - це той, шо Алєксандєр?

За інерцією крадуть, як не стіралки, так інше!

Угорали декілька хвилин!

Це вони ще й на озвучку витратили гроші!

Зазначимо, що, як пишуть багато користувачів у Мережі, на російських піратських сайтах можна знайти чимало українських стрічок із перекладом.

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