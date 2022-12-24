Росіяни обстріляли центр Херсона: українські знаменитості відреагували на трагедію

Російська армія завдала ракетного удару по центру Херсона 24 грудня. Наразі відомо, що через ворожу атаку мінімум восьмеро людей загинуло і 20 отримали поранення.

Українські знаменитості також відреагували на чергову трагедію та вкотре закликали визнати Росію країною-терористом.

Маша Єфросиніна

Телеведуча показала, який виглядає сьогодні для українців має канун Різдва через постійні ворожі обстріли.

"Але ж Різдво в Україні сьогодні має такий вигляд.... Херсон - чергова трагедія", - написала Маша.

Надя Дорофєєва

Співачка показала наслідки ракетного удару по місту на світлинах, якими поділився президент України Володимир Зеленський. Зірці було важко стримати сльози.

Андрій Бєдняков

Телеведучий показав усю підлість росіян, які ще нещодавно обіцяли херсонцям "щасливе" життя у РФ, а тепер б'ють по них ракетами.

"Знову обстріляли Херсон, де ще вчора були "навсєгда". Тримайтесь, херсонці", - написав Бєдняков.

Світлана Тарабарова

Вагітна виконавиця дуже болісно реагує на усі події, що зараз відбуваються у її рідному місті. Світлана дуже хвилюється, адже у Херсоні й досі перебувають її батьки. У такий складний час співачку підтримують діти.

"Я всю ніч майже не спала...Херсон...Батьки. Як би не вони - я б напевно не сміялась взагалі...Діти - мій порятунок", - поділилася артистка.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи", який напередодні трагедії відвідав Херсон, написав у своєму дописі, що усі причетні до цієї трагедії мають понести покарання.

"Російські терористи обстріляли центр Херсона. Декілька людей загинули. Десятки поранених. І рахунок іде на секунди. У день перед Різдвом... Вони горітимуть у пеклі. Але вони мають відповісти й у цьому світі", - написав Вакарчук.

Даша Квіткова

Дружина шоумена Нікіти Добрніна закликає усіх робити щоденні донати на підтримку нашої армії, адже так ми зможемо попередити такі жахливі події та назавжди вигнати ворога з нашої землі.

"Бачу ці новини і йду робити донати, коли боляче і зле", - сказала Даша.

Андрій Данилко

Артист відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка також відреагував на удари по Херсону. Він додав фото з місця трагедії та підписав їх трьома емоджі розбитого серця.

Читайте також: