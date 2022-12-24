Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Росіяни обстріляли центр Херсона: українські знаменитості відреагували на трагедію

Росіяни обстріляли центр Херсона: українські знаменитості відреагували на трагедію

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
259
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстріляли центр Херсона: українські знаменитості відреагували на трагедію

Зірки висловили свої співчуття.

Російська армія завдала ракетного удару по центру Херсона 24 грудня. Наразі відомо, що через ворожу атаку мінімум восьмеро людей загинуло і 20 отримали поранення.

Українські знаменитості також відреагували на чергову трагедію та вкотре закликали визнати Росію країною-терористом. 

Маша Єфросиніна

Телеведуча показала, який виглядає сьогодні для українців має канун Різдва через постійні ворожі обстріли. 

"Але ж Різдво в Україні сьогодні має такий вигляд.... Херсон - чергова трагедія", - написала Маша.

©

Надя Дорофєєва

Співачка показала наслідки ракетного удару по місту на світлинах, якими поділився президент України Володимир Зеленський. Зірці було важко стримати сльози. 

©

Андрій Бєдняков

Телеведучий показав усю підлість росіян, які ще нещодавно обіцяли херсонцям "щасливе" життя у РФ, а тепер б'ють по них ракетами. 

"Знову обстріляли Херсон, де ще вчора були "навсєгда". Тримайтесь, херсонці", - написав Бєдняков.

©

Світлана Тарабарова 

Вагітна виконавиця дуже болісно реагує на усі події, що зараз відбуваються у її рідному місті. Світлана дуже хвилюється, адже у Херсоні й досі перебувають її батьки. У такий складний час співачку підтримують діти. 

"Я всю ніч майже не спала...Херсон...Батьки. Як би не вони - я б напевно не сміялась взагалі...Діти - мій порятунок", - поділилася артистка.

©

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи", який напередодні трагедії відвідав Херсон, написав у своєму дописі, що усі причетні до цієї трагедії мають понести покарання.

"Російські терористи обстріляли центр Херсона. Декілька людей загинули. Десятки поранених. І рахунок іде на секунди. У день перед Різдвом... Вони горітимуть у пеклі. Але вони мають відповісти й у цьому світі", - написав Вакарчук.

Даша Квіткова

Дружина шоумена Нікіти Добрніна закликає усіх робити щоденні донати на підтримку нашої армії, адже так ми зможемо попередити такі жахливі події та назавжди вигнати ворога з нашої землі.

"Бачу ці новини і йду робити донати, коли боляче і зле", - сказала Даша.

©

Андрій Данилко

Артист відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка також відреагував на удари по Херсону. Він додав фото з місця трагедії та підписав їх трьома емоджі розбитого серця. 

©

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
259
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація