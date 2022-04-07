"Росіяни під час відходу дуже багато замінували, навіть трупи": Комаров звернувся до українців, які вертаються додому

"Росіяни під час відходу дуже багато замінували, навіть трупи": Комаров звернувся до українців, які вертаються додому

Ведучий закликав українців бути максимально уважними та обережними.

Ведучий та журналіст Дмитро Комаров звернувся до тих українців, які після відходу російських окупантів з Київщини мають намір повернутися до своїх осель.

Комаров закликав людей бути дуже уважними та обережними, оскільки після себе російські війська залишили дуже багато мін. Всюди.

"Росіяни під час відходу дуже багато замінували. Ліси та парки, газони, квартири, будинки, офіси, двері, підвали, зброя, машини. Навіть трупи. Сьогодні спецзагін Патрульної Поліції розмінували будинок, до якого завтра повертаються діти. Уважний сусід зайшов до хати й помітив гранату, місцева жінка побачила поліцію та попросила допомогти", - розповів Комаров.

instagram.com/komarovmir

Ведучий також зауважив, що найпростіше і найпримітивніше мінування, яке використовували окупанти - граната Ф-1. Дмитро показав, який вигляд вона має:

instagram.com/komarovmir

"У нашому випадку росіяни придавили кришкою підвалу спусковий важіль на гранаті до сходів і накинули зверху стару ганчірку. Навіть знаючи від місцевих, що будинок заміновано, помітно не одразу. Замасковано просто, але добре. Чека висмикнута. Достатньо було зачепити ногою кришку підвалу або почати зачиняти його. Або зачепити ногою ганчірку, йдучи сходами. І за 3-4 секунди... Розліт уламків 200 метрів..." – розповів Комаров.

instagram.com/komarovmir

Він наголосив, щоб українці дивилися під ноги, контролюючи кожен крок і зазначив, що розтяжки бувають не лише на рівні ніг, але й на рівні грудей.

"Обережно у темних приміщеннях. Обережно на траві. Не відчиняти наосліп двері, вікна. Не чіпати руками сумнівні предмети. Не чіпати без дозволу техніку, яку покинули росіяни: танки, бтр, бмп і т.д. Особливо уважно з дітьми, яким цікаво все підняти та подивитися. Дітям території, де була російська армія, ще довго будуть особливо небезпечними. Поясніть дітям, що таке міни, та основні правила безпеки. Не чіпати руками все поспіль. Не гуляти у парках та лісах поблизу зони бойових дій до офіційної інформації про розмінування. Ходити лише стежками", - закликав Комаров.

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