Росіяни поцупили український серіал "Спіймати Кайдаша": реакція зірок проєкту на нахабство ворога

Акторка, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк прокоментувала нахабство росіян, які поцупили український проєкт.

У програмі "Сніданок. Вихідний" Хижняк поділилася, що в неї нема слів від вчинку ворога. Втім, сказала артистка, це ще раз доводить їхню нікчемну суть:

"Вони вміють тирити, погано фотошопити, діпфейки – це все теж з їхнього боку.. Я бачу, що це тупо стирене і переозвучене. Я думаю, ну от в цьому всі вони, от вся їхня суть. Просто втіхушу вкрасти, переозвучити і ще щось там своє вигадати. В мене немає слів", - прокоментувала Хижняк.

Росіяни вкрали український серіал "Спіймати Кайдаша" / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Росіяни вкрали серіал "Спіймати Кайдаша" / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Росіяни зробили жахливий фотошоп афіші серіалу "Спіймати Кайдаша" / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Також вона поділилася, чи встигли вони з акторами-колегами обговорити цей вчинок росіян. Першим на це звернув увагу актор Григорій Бакланов, який у "Спіймати Кайдаша" зіграв Лавріна:

"Ця новина – свіжачок. Я лише вчора це побачила. Першим це запустив Гриша Бакланов, знайшов десь ці афіші і тегнув мене і понеслась. Ще особисто ми не обговорювали, бо це лише вчора я побачила. Але ми всі одноголосні у тому, що це зашквар, ну це ж якийсь жах. Як так…" – додала акторка.

Актори серіалу "Спіймати Кайдаша" / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Нагадаємо, днями у Мережі з'явилася інформація, що росіяни зухвало поцупили український серіал "Спіймати Кайдаша", переклали його та зробили ганебний фотошоп на постерах.

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