Росіяни розмріялися про концерт Алли Пугачової в Росії та зганьбилися на брехні

Росіяни видали порцію брехні про великий сольний концерт у Росії російської співачки Алли Пугачової, яка засудила війну в Україні та живе в Ізраїлі.

Пропагандисти почали поширювати фейкові новини, мовляв, виконавиця планує цьогоріч виступити в РФ. Ба більше, вони стверджують, що Пугачова вже й запланувала приїзд до Росії, аби організовувати великий концерт.

Допис Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Повз цих новин не пройшов чоловік артистки, гуморист Максим Галкін. Шоумен звинуватив пропагандистів у поширенні брехні та спростував інформацію. За словами Галкіна, Алла Пугачова наразі не збирається повертатися до Росії, а тим більше там працювати. Єдине, що подружжя хоче, це відстояти правду та домогтися правосуддя.

"Вигадки від початку до кінця. З чого вони взяли, що Алла Пугачова збирається до Росії? Як вони це вигадують? Чому відстоювання правди в судах різних інстанцій сприймається як бажання продовжити роботу в Росії?" – підмітив шоумен.

Допис Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін не підтримали війну в Україні та виїхали з РФ до Ізраїлю. Якщо ж гуморист активно коментує російське вторгнення, то співачка більш стримана у своїх висловлюваннях. Нещодавно ж Пугачова пояснила, чому припинила концертну діяльність. Артистка заявила, що "птаха мовчить, поки десь щось стріляє", натякнувши на війну.

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