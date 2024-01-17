Росіяни у Словенії зірвали концерт відомого українського гурту

Росіяни завадили популярному українському гурту "ТНМК" відіграти концерт в Любляні, Словенія.

Колектив нині перебуває в благодійному європейському турі. Музиканти збирають кошти на спецпідрозділи ГУР, допомогу сім'ям постраждалих та загиблих розвідників. Однак не у всіх містах вдається виступити без неприємних пригод.

У Любляні власник клубу, де 16 січня мав відбутися концерт, лише за декілька годин до початку відмовив надавати свій майданчик. Як виявилося, причиною цьому стала російська пропаганда.

Гурт "ТНМК"

"Власник клубу все погодив, але на етапі фінальних погоджень, він почав дивно поводитися: то звинувачував нас, що райдери якісь не такі, то інформацію якусь не надіслали. Потім почав ставити умови та ображати, що ми не професіонали. У день концерту він зателефонував і повідомив, що його не буде, тому що ми – "неонацисти". Дізнались згодом, що в Любляні активно діють російські пропагандисти. Вони бойкотують усі українські мітинги, роблять усе можливе, щоб українські івенти скасовувались. Ці люди зателефонували власнику клубу, сказали, що ми – "нацисти", ведемо агресивну пропаганду і хейтспічі", - прокоментував ситуацію директор гурту Святослав Румежак.

Музиканти намагалися переконати власника клубу, що концерт мине спокійно без неприємностей. Також артисти обіцяли бути обережними у своїх висловлюваннях, однак всі вмовляння виявилися марними.

Гурт "ТНМК" / Фото: instagram.com/tnmkongo

Врешті, "ТНМК" таки дав концерт. Гурту вдалося віднайти іншу залу, де їм дозволити виступити безкоштовно. Як зазначили артисти, це сталося завдяки українській діаспорі в Любляні, яка допомогла їм знайти вихід із ситуації.

"Ми намагались домовитись з майданчиком, пропонували виконати їхні умови, але все дарма. Власник клубу не погодився і скасував з "аргументом", що ми агресивно налаштовані, а він за мир. Оперативно почали шукати вихід з ситуації. Завдяки нашій колезі ми отримали залу безкоштовно", - додав концертний директор "ТНМК".

Фагот та Фоззі / Фото: instagram.com/fahot

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