Росіяни вигадали цинічний спосіб, як використовувати вкрадену у Софії Ротару віллу в Криму

Росіяни вигадали цинічний спосіб, як використовувати вкрадену в співачки Софії Ротару віллу в окупованому Росією Криму.

Майно зірки нібито "націоналізували" ще наприкінці минулого року. Відтоді серед росіян було чимало дискусій, як використовувати вкрадений готель зірки "Вілла Софія" в Ялті. Нерухомість Ротару планували продати або ж переробити на пансіонат. Тим часом організація так званих "Ветеранів Росії" виступали з пропозицією, переобладнати віллу на госпіталь для окупантів, які вторглися на територію чужої країни, чинять злочини та вбивають невинних людей.

Вілла Софії Ротару у Криму

Росіяни ще й цинічно зазначають, що таким чином "покарають" виконавицю, яка підтримує ЗСУ, та помстяться їй через те, що вона проти війни.

Вілла Софії Ротару у Криму

Нагадаємо, це не поодинокий випадок, коли російські окупанти крадуть в українських зірок їхнє майно в Криму, заправляючи це все соусом "націоналізації". Нещодавно співачка Джамала стикнулася з цим. Росіяни відібрали в неї та її батьків все майно на півострові.

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