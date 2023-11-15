Росіяни використали обличчя української співачки задля пропаганди: реакція артистки

Невгамовні росіяни взялися засмічувати окуповані території України пропагандистськими матеріалами за використання фото українських зірок без дозволу на те.

Нещодавно окупанти розвісили на території Мелітополя ганебні рекламні оголошення, які агітували змінювати українські прізвища та громадянство на російське. Обличчям нікчемної пропаганди чомусь обрали учасницю нацвідбору на "Євробачення-2023", співачку та блогерку FIINKA, справжнє ім'я якої Ірина Вихованець.

Співачка FIINKA / Фото: twitter.com/alexkokcharov

На афіші, яка з'явилася в соцмережі "Х", співачка вдягнена у вишиванку та вінок. Поблизу неї росіяни розмістили герб країни-агресорки. Також вони закликали, щоб українці під час зміни громадянства на російське, переінакшували прізвища. Одне з таких їм видалося занадто "нацистським", тому "Галушко" вмить перетворилася на "Глушкову". Жалюгідні загарбники не забули наголосити й на своєму вже стандартному "очищенні від українського нацизму".

Співачка FIINKA вже встигла відреагувати на ганебну ситуацію й такий "креатив". Зокрема, представниця культури Гуцульщини зраділа, що стала обличчям "українського нацизму". Вона зізналася, що навпаки була б невимовно щаслива, якби нею лякали російських дітей.

FIINKA / Фото: instagram.com/fiinka_official

"Зранку знайомий військовий ЗСУ, який, до речі, родом з Маріуполя, присилає мені ці знімки і каже: "Ірунцьо, як тебе приємно тут бачити". Господи, злізь та й подивись на це покаяння. Як можна влупити фотографію максимально проукраїнської молодиці, гуцулки для заклику зміни прізвищ? Цікаво, чого саме моя фотографія на обкладинці цієї новітньої інтерпретації "Мини Мазайла"? А, точно. Я ж в одному інтерв'ю сказала, що націоналістка. А тим каліцунам все одно, що нацистка, що націоналістка. Але приємно стати обличчям українського нацизму. Йой, як файно було б аби дітей москальських лякали Фінкою", – прокоментувала артистка у власному фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка, зірка серіалу "Будиночок на щастя" Віталіна Біблів змінила своє прізвище та ім'я на українське. Вона назвала вагомі причини такого рішення.

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