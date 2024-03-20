Росіяни заявили про підтримку Дмитром Нагієвим Путіна і зганьбилися на брехні

Росіяни зганьбилися фото російського актора та ведучого Дмитра Нагієва, який нібито "підтримав" кремлівського диктатора путіна.

Російські пропагандисти у Telegram поширили дивне фото шоумена. На знімку Нагієв позує на тлі авто, на склі його приклеєний символ "Z", який окупанти під час вторгнення до України малювали на техніці, так ще й у кольорах георгіївської стрічки. Не менш дивним був і підпис під фото: "Сильній країні – сильний президент".

Деякі вирішили, що таким чином Нагієв підтримав російське вторгнення до України, а також після "виборів" привітав путіна з так званою "перемогою".

Фейкове фото Дмитра Нагієва

Утім, директорка артиста викрила пропагандистів у брехні. Вона заявила, що Нагієв користується лише Instagram і всі фото публікує саме там. Відповідну світлину, яку поширили росіяни, він не робив. Тож, директорка заявила, що той знімок – фейк.

"Я такої фотографії артиста не бачила. Дмитро має єдиний офіційний акаунт в Instagram, більше немає його в соцмережах ніде, і цієї фотографії там немає. Це якийсь фейк", - заявила директорка актора.

Нагадаємо, Дмитро Нагієв жодного разу публічно не висловив своєї позиції щодо війни в Україні. Утім, він неодноразово натякав на своє справжнє ставлення. Зокрема, у січні минулого року актор відмовився вести музичну премію в РФ, заявивши, що "настане час і вони нагородять дійсно вартих".

Дмитро Нагієв / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Коли влітку минулого року окупанти ракетами обстріляли Одесу, Нагієв опублікував чорно-білий ролик, який підписав: "Я не знаю, що вам сказати". Цей допис у росіян викликав небачену істерику. А нещодавно ж артист завуальовано заговорив про підтримку України і засудив дії російського керівництва.

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