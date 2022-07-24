Росіяни злили до Мережі контакти родини Анатоліча та погрожують вбивством: "Готуйте гроби"

Росіяни злили до Мережі інформацію про ведучого та його родину і погрожують вбити.

Про це знаменитість розповів на сторінці в Instagram. Толіч записав відеозвернення, де потролив негідників, які хочуть його залякати.

"Прийшла популярність, звідки не чекали. Мої дані розмістили в декількох групах і зараз відбувається атака ботів на мою сторінку в Instagram. Так само намагаються зламати мій Telegram. Постійно приходять повідомлення від Telegram , щоб я нікому не віддавав код. Потім злили всі мої дані, телефон моєї мами, моєї дружини. Їм приходять повідомлення з погрозами: "Чеченці за вами вже йдуть, готуйте гроби". Є навіть адреси: і моя, і навіть моя стара криворізька адреса. Все це злили до різних каналів і зараз активно пресують", – розповів він.

Також Анатоліч розмістив скриншоти листувань та показав оголошення, яке опублікували росіяни.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я сказав, що я дуже злякався, я навіть обісрався від страху, але добре, що був прапор "ДНР" під рукою – я підтерся і все нормально... Тому все, що я роблю, виходить, я роблю правильно. Знаю, що ви зі мною і Україна переможе!" – поділився він.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, акторка Ольга Сумська прокоментувала проросійську позицію співачки Таїсії Повалій. Знаменитість заявила, що Повалій перейшла межу.

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