Росіяни знебарвили веселку у кліпі корейського гурту через страх отримати штраф за пропаганду ЛГБТ

Прапор ЛГБТ-спільноти складається з тих самих кольорів, що й веселка, за винятком блакитного.

Російський телеканал відзначився абсурдним вчинком через страх нарватися на штраф за пропаганду ЛГБТ-спільноти.

На музичному каналі в ефір дали кліп корейського гурту Seventeen на пісню God of Music. Однак росіянам довелося внести свої корективи. Річ у тім, що в кліпі на тлі музикантів видніється веселка. Однак російський телеканал побоявся давати в ефір такі кольори через буцімто "пропаганду" ЛГБТ.

Прапор ЛГБТ-спільноти складається з тим самих кольорів, що й веселка, за винятком блакитного. Тож, через страх отримати штраф, росіяни знебарвили кадри, де є веселка. Замість цього у кліпі просто видніється сіре небо.

Російський канал знебарвив веселку у кліпі корейського гурту, щоб не нарватися на штраф

До речі, навіть самі росіяни виявилися не в захваті від такого вчинку телеканалу. Вони були обурені, що керівництво зіпсувало яскравий кліп гурту і навіть назвали це "маразмом".

Нагадаємо, нещодавно українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для учасника гурту BTS Чонгука. Майже за тиждень відеоробота українки зібрала понад 26 мільйонів переглядів на YouTube.

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