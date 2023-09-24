Росіянин Харламов несподівано постібав Путіна в ефірі пропагандистського каналу: "У вас є план?"

Російський гуморист Гарік Харламов несподівано висміяв кремлівського диктатора Путіна та його "багатоходову" політику просто в ефірі пропагандистського каналу.

Схоже, що вже й до росіян стало доходити, що їхня влада їм бреше та робить з них дурнів. Разом зі співаком Дмитром Маліковим в ефірі шоу Comedy Club заспівали іронічну пісню, в якій перерахували усі "біди", з якими зіштовхнулися жителі країни-агресорки через розв'язану ними ж повномасштабну війну в Україні.

У пісні Харламов пожалівся, що тепер в Росії долар коштує майже сто рублів, для москвичів залишилися лише вітчизняні авто "москвичі", а весь світ вважає РФ країною-агресоркою та не хоче пускати її громадян на свої території. У кінці свого виступу гуморист поставив Путіну саркастичне запитання - чи все у диктатора йде за планом.

"А доллар стоит уже где-то сто рублей, под сто рублей. И из авто китайских лепят "москвичей" для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?", - заспівав Харламов на мотив пісні Валерія Леонтьєва "Дельтаплан".

Росіяни Гарік Харламов та Дмитро Маліков висміяли Путіна на пропагандистському каналі у РФ

Проте що Харламов, що Маліков більше не здатні ні на що, окрім того, як співати пісеньки. Обидва артиста замовчують війну в Україні та продовжують активно виступати на пропагандистських телеканалах.

На початку повномасштабної війни Харламов на своїй сторінці в Instagram виставив фото з перехрещеними руками у кольорах українського та російського прапорів, які символізують "єдність" народів.

Публікація Гаріка Харламова / Фото: instagram.com/garikkharlamov

Також пізніше гуморист написав, що не соромиться бути росіянином і уся публікації, де він нібито відрікається від РФ насправді фейкова. За пропагандистськими наративами Гарік написав, що він "за мір" та взагалі "не політік і нє воєнний".

Публікація Гаріка Харламова / Фото: instagram.com/garikkharlamov

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