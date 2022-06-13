Росіянин накинувся з матюками на українську ведучу у Німеччині – відео

У Німеччині на відому українську ведучу Анну Олицьку напав неадекватний росіянин.

Так, під час прогулянки містом син журналістки вигукнув "Слава Україні". Це почули діти чоловіка та розповіли йому. Агресивний росіянин прийшов до українців та почав нецензурно висловлюватися та кричати, що він не хоче такого чути.

Відповідне відео Олицька опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Яка "Слава Україні", ви що, бл*ть, йобн*лись? Ви можете кричати "слава німцям"... Я не хочу тут чути якусь "Славу Україні"... Я вам кричу "Слава Росії"? Діти прийшли мої і сказали , що тут кричать "Слава Україні". Що за х*йня? – обурився він.

Увага! У відео багато нецензурної лексики, 18+

Потім чоловік почав кричати, що Анна - "фашистка" та те, що вона не жінка, а "укроп".

На аргументи ведучої, що саме Росія напала на Україну, чоловік заявив: "Хто напав? Я живу тут 25 років, ти що дурепа, чи що? З Росії я приїхав, із Кургану. Хто напав? Яка "Слава Україні, бл*ть? Не треба тут такі нацистські слова говорити".

Втім, на запитання ведучої, чому він не живе у Росії, у чоловіка слів не знайшлося.

Зі свого боку, журналістка переклала відео німецькою мовою та збирається піти до поліції. Також Олицька вже поспілкувалася з мером міста, де вона проживає. У разі, якщо копи не зможуть допомогти, ведуча звернеться по допомогу до нього.

Нагадаємо, Марічка Падалко знайшла на подвір'ї дачі залишок ракети окупантів. Ведуча вважає, що це прилетіло до її будинку тоді, коли окупанти обстрілювали сусіднє село.

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