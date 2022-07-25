Росіянка переклала хіт Ротару російською мовою та розлютила Мережу: "У них в крові все красти"

У Мережі українці відреагували на переспів хіта Софії Ротару "Одна калина" росіянкою.

Дівчина переклала пісню російською мовою, де замість слів: "І Україну, бо в нас іншої нема" виконує: "Одну Россию, которую люблю".

Відповідне відео опублікував у своєму Instagram ведучий Слава Дьомін.

"Від такого співу у мене біля дому контужені всі птахи", – прокоментував він.

У коментарях фоловери сторінки знаменитості зазначили, що у "красти – у росіян в крові".

Жах жахливий! Ну от не вистачає у росіян інтелекту створити щось своє…

Гидота! Спочатку холодильники, пральні машини, труси, кросівки, а тепер ще й пісні наші

Мої свині попадали від сміху

Боже, яке знущання з наших пісень

Тому що це у них в крові все красти…. Немає хисту створити щось своє

Нагадаємо, Олена Мозгова відверто розповіла про свою тяжку хворобу. Продюсерка зізналася, що думала про самогубство.

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