Росіянка переклала хіт Ротару російською мовою та розлютила Мережу: "У них в крові все красти"

У Мережі українці відреагували на переспів хіта Софії Ротару "Одна калина" росіянкою.
Дівчина переклала пісню російською мовою, де замість слів: "І Україну, бо в нас іншої нема" виконує: "Одну Россию, которую люблю".
Відповідне відео опублікував у своєму Instagram ведучий Слава Дьомін.
"Від такого співу у мене біля дому контужені всі птахи", – прокоментував він.
У коментарях фоловери сторінки знаменитості зазначили, що у "красти – у росіян в крові".
- Жах жахливий! Ну от не вистачає у росіян інтелекту створити щось своє…
- Гидота! Спочатку холодильники, пральні машини, труси, кросівки, а тепер ще й пісні наші
- Мої свині попадали від сміху
- Боже, яке знущання з наших пісень
- Тому що це у них в крові все красти…. Немає хисту створити щось своє
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