Російська акторка Лазарєва пригадала, як на початку війни жила в Києві і як її підтримували українці

Російська акторка Тетяна Лазарєва пригадала, як на початку повномасштабної війни жила в Києві.

В інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій у проєкті "Ремарки" знаменитість зізналась, що приїхала до України на знімання "Ліги Сміху". Однак поїхати Лазарєва не встигла, адже почалася війна. За словами акторки, перші дні російського вторгнення вона була дійсно схвильованою, а особливо, коли приїхала знятися в прямому ефірі, адже саме тоді почався обстріл.

"Там, де я була того дня, я дійсно була схвильована. Мене запросили на прямий ефір, але там почався обстріл. Тоді прямий ефір вимкнули, обстріл був зовсім поруч, бо його було чутно", - пригадала знаменитість.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

Акторка жила у центрі Києва, неподалік вулиці Хрещатик. Лазарєва говорить, що почувалася у квартирі в безпеці, адже там були товсті стіни, а поруч - бомбосховище.

"Я жила в центрі Києва, поруч із Хрещатиком. Там я почувалася в безпеці. Я розуміла, що в квартирі товсті стіни, я ходила до коридору, аби ховатися. Я почувалася в безпеці", - поділилася акторка.

Також Лазарєва говорить, що її неабияк підтримували українці. За словами знаменитості, що вони розуміли, що вона родом з Росії, однак ставилися до неї добре та заспокоювали.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Згуртованість людей і ця впевненість…Коли я виходила надвір, там був невеличкий магазинчик, де працювала Наталія, вона мене дуже підтримувала. Я виходила, коли біля того магазину були люди, які приходили за кавою та палили. Я ходила до них на вулицю, я бачила цей спокій, воно настільки заражало. Вони розуміли, хто я та звідки, але не було жодних запитань, щоб я збирала свої речі та їхала до Москви. Вони мені говорили, щоб я не переймалася, все буде добре, у нас є бомбосховище, товсті стіни", - пригадала акторка.

Нагадаємо, Тетяна Лазарєва на початку повномасштабної війни публічно засудила дії країни-агресорки Росії. За свої висловлювання в РФ її визнали "іноагенткою".

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