Російська акторка Лазарєва застрягла в Україні: "Жити в Росії бажання нема"

Зірка за тиждень до війни прилетіла до України зніматися у шоу "Ліга сміху".

Російська акторка та телеведуча Тетяна Лазарєва наразі перебуває в Україні.

До Києва артиста прилетіла за тиждень до того, як Росія вторглася до нашої країни. Тетяну запросили бути суддею нового сезону гумористичного шоу "Ліга сміху".

Як розповіла Лазарєва в інтерв'ю виданню Meduza, вона зупинилася в апарт-готелі в центрі української столиці і там облаштовує свій побут власноруч:

"Я живу в апарт-готелі, це невелика квартира, тому весь побут я облаштовую сама. Це робити я вмію — все ж таки маю пострадянський досвід і маю троє дітей. У мене затишно, запас продуктів я зробила", - розповіла акторка.

Тетяна Лазарєва у "Лізі сміху"

Лазарєва поділилася, що квиток назад у неї був на 25 лютого, тому вона не встигла нікуди вилетіти. Втім, зізнається Тетяна, вона й не хоче зараз жити в Росії:

"Звичайно, жодних надій на повернення в мене немає, я наговорила собі досить великий термін. Звичайно, додому повернутися є бажання, але жити в Росії — ні", - сказала артистка.

Вона додала, що рідко виходить на вулицю і далеко від свого готелю не відходила. Лазарєва повідомила, що Київ добре укріплюють. Акторка зізналася, що багато друзів пропонували їй поїхати з України:

"У друзів, які мене запросили, є якесь почуття провини, вони постійно пропонують виїхати. Але зараз це вже небезпечно, дуже складно дістатися кордону. Тут, у самому центрі Києва, я поки що почуваюся у відносній безпеці. Вулиці патрулюються поліцією та теробороною. Тут є світло, тепло та інтернет".

Привітання Тетяни Лазарєвої жінок з 8 Березня

Також артистка зізналася, що у столиці, як росіянка зіткнулася з агресивним ставленням українців, однак, каже Тетяна, вона розуміє людей:

"Зовсім агресивного ставлення я особливо не відчувала. Перші декілька днів я чула на свою адресу в магазині слова типу "сідай на танк і вали назад". Але я цілком розумію цих людей. У соцмережах дуже багато людей з Росії пишуть мені з негативними емоціями, називають поганими словами, запитують, за скільки я продалася. На це запитання я відповісти не можу — хотілося б спочатку дізнатися, де каса, в якій я можу отримати належне", - сказала Лазарєва.

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