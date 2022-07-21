Російська акторка Марія Машкова показала кадри з Києва і звернулася до росіян: "Те, що ми коїмо – це п*здець"

Рік тому російська акторка Марія Машкова приїздила до Києва, де гуляла разом з донькою.

У себе на сторінці в Instagram зірка розмістила фото і відео своєї прогулянки Києвом, датовані березнем і травнем 2021 року.

Під відео Машкова звернулася до росіян і розповіла своїм співвітчизникам правду:

"Росія, як і раніше, вбиває мирних жителів, розповідаючи, що цілилася у військові основи злісного нацистського ворога. В ім'я збереження російського світу та припинення обмеження російської мови", - написала Машкова.

Акторка показала відео з прогулянки Києвом і пригадала, як вуличний музикант у цей момент виконував пісню російською мовою:

"Це відео від 1 травня 2021 року. Київ. Столиця, за твердженнями влади моєї країни, того самого нацизму. Парк Шевченка. Фон вуличний музикант співає пісню. Російською. Але там щось про минуле…" – продовжила Марія.

Артистка ще декілька місяців тому говорила, що мріє побачити російського президента Путіна на гаазькому трибуналі. Тепер, каже Машкова, вона хотітиме цього ще більше:

"Я декілька місяців тому писала, що хочу побачити В.В. Путіна в Гаазі, який відповідає за руйнування життя людей одразу у двох країнах. Моїй зокрема. Бажання переросло у мрію. Єдину, зараз. Мої мрії мають властивість збуватися, але цього разу я постараюся мріяти щосили. Як ніколи раніше", - наголосила Машкова.

Марія Машкова / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Нагадаємо, що місяць тому Марія Машкова припинила спілкуватися зі своїм батьком, російським актором-путіністом Володимиром Машковим. Батько Машкової публічно підтримує війну в Україні. Разом з тим, він намагається нав'язати свої погляди доньці, яка живе в США та підтримує українців. Машков телефонував Марії, закликав її негайно повернутися до РФ та перепросити у росіян. Маша ж засуджує батька за його позицію.

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