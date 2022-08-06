Російська акторка Машкова послала відомого батька-путініста "в дупу через війну в Україні

Марія Машкова, яка активно підтримує українців у повномасштабній війні РФ проти України, публічно послала свого батька, відомого російського актора Володимира Машкова.

Як відомо, думки родичів щодо вторгнення Росії до України абсолютно протилежні. У той час як Марія засуджує дії РФ і публічно підтримує Україну, її батько схвалює вчинки Путіна і вважає, що Росія робить все правильно.

На сторінці в Instagram Машкова розмістила фрагмент з нового відео російського рок-гурту ДДТ на трек "Не с вами". У ньому йдеться про те, як часто батьки не розуміють своїх дітей. Кліп починається з того, що батько називає свого сина безвідповідальним: "У них все одним днем, а у нас як було: взяв, вибрав - так терпи, подобається, не подобається - терпи. Як ви живете?". На що 17-річнийсин йому відповідає: "Ми? Ми живемо з любові".

До речі, гурт ДДТ та його лідер Юрій Шевчук також підтримують Україну. Окрім того, Шевчук відмовився від гонорарів та переказав всі гроші на допомогу Україні.

"ДДТ "Не с Вами". Ідіть у дупу зі своєю війною, батьки! Ми переможемо. Кохання завжди перемагає", - написала Машкова у себе в фотоблогу, тим самим звернувшись й до свого батька-путініста.

Нагадаємо, місяць тому Марія Машкова припинила спілкуватися зі своїм батьком, російським актором-путіністом Володимиром Машковим. Батько Марії публічно підтримує війну в Україні. Водночас він намагається нав'язати свої погляди доньці, яка мешкає у США та підтримує українців. Машков телефонував Марії, закликав її негайно повернутися до РФ та перепросити у росіян. Маша ж засуджує батька за його позицію.

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