Російська акторка Машкова розірвала стосунки з батьком-путіністом через війну в Україні

Війна в Україні вплинула на стосунки російської акторки Марії Машкової з батьком – Володимиром.

Поки артистка засуджує жахливу війну, яка розв'язала Росія, її тато підтримує вбивство українців та політику кремлівського диктатора Путіна.

Попри те, що вони припинили спілкуватися, акторка намагалася зберегти любов до батька у своєму серці. Утім, кожен публічний вихід Машкова, кожен його жест в підтримку жахливої війни – викликають у Марії лише ненависть.

"Ми не впоралися. Після "тої" розмови (кого цікавить) ми більше не говорили (ред. – Машков закликав доньку повернутися із США до Росії, інакше – вона буде зрадницею). Я відпустила, прийняла і зберегла любов, але кожна публічна поява батька у футболці з фашистсько-зіганутою символікою завдає мені фізичного болю і любов втікає… Все заповнює ненависть, розпач і безвихідь", - поділилася акторка.

Марія Машкова з татом / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Разом з тим у Машкової змінилися стосунки й з бабусею. Вони стали набагато менше спілкуватися.

"З бабусею у мене занадто міцний зв'язок, його не розірвеш. Ми говоримо телефоном, але все рідше... між нами ніби висить щось страшне, велике і мертве... Але ми разом. Просто не говоримо про найважливіше зараз для мене. Війну", - розповіла Марія.

Нагадаємо, батько Машкової публічно підтримує війну в Україні. Разом з тим, він намагається нав'язати свої погляди доньці, яка живе в США та підтримує українців. Машков телефонував Марії, закликав її негайно повернутися до РФ та перепросити у росіян. Маша ж засуджує батька за його позицію.

Читайте також: