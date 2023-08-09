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Російська акторка Наталія Антонова зібралася відправити синів воювати проти України

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2028
Час на прочитання
2 хв
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Російська акторка Наталія Антонова зібралася відправити синів воювати проти України

Наталія Антонова / Фото: kino-teatr.ru

Також артистка пожалілася, що з нею відмовилися спілкуватися українські актори та продюсери.

Російська акторка Наталія Антонова, яка чимало років знімалась в українських фільмах та серіалах, зібралася відправляти синів воювати з українцями.

Таку заяву артистка зробила у розмові з пропагандистом Борисом Корчевніковим. Зокрема, в акторки є троє синів, найстаршому з них вже 25 років. Виявляється, що Антонова геть не проти, щоб хлопець став окупантом та поїхав вбивати невинних людей. Ба більше, двом молодшим синам знаменитість з гордістю бажає тієї ж долі.

"Він мені сказав: "Мам, коли прийде повістка, я піду". Молодші сини відповіли: "Брате, ми тебе поважаємо". Спершу я думала, що не відпущу. А насправді розумію, що народила синів – захисників батьківщини. Мої діди воювали, мій батько військовий. Мої чоловіки захищають мою країну, мою сім'ю. Ми разом зі своєю країною", - заявила акторка.

Наталія Антонова / © kino-teatr.ru
Наталія Антонова / Фото: kino-teatr.ru

До речі, до війни Антонова активно знімалася в українських фільмах та серіалах, тож знайома з українськими акторами та режисерами. Росіянка обурюється, що ті з нею не спілкуються. Ба більше, вона вважає, що вони поводяться занадто агресивно, адже в соцмережах розповідають правду про злочини окупантів, обстріли Росією України та вбивства невинних людей.

"З акторами та режисерами з Києва я припинила спілкуватися, бо їхні соцмережі наповнені агресією. Хоча дуже гірко, адже є режисери, з якими ми робили по кілька робіт у Києві", - побідкалася акторка.

Наталія Антонова / © kino-teatr.ru
Наталія Антонова / Фото: kino-teatr.ru

Нагадаємо, поки одні російські актори підтримують путінський режим, інші ж засуджують. Серед таких - акторка Лія Ахеджакова. Нещодавно знаменитість довела росіян до істерики, коли вийшла на сцену з прапором України.

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Дата публікації
Перегляди
2028
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