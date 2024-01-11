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Російська акторка Тетяна Лазарєва назвала, коли політичному режиму Росії настане крах

Російська акторка Тетяна Лазарєва назвала, коли політичному режиму Росії настане крах

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

Артистка пояснила, за якої умови в РФ почне щось змінюватися.

Російська акторка Тетяна Лазарєва припустила, коли нинішньому політичному режиму країни-агресорки Росії настане крах.

В інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій у проєкті "Ремарки" артистка висловилася, що світ змінюється, натомість РФ поки відстає. Акторка переконана, що це через те, що при владі перебувають люди, які не прагнуть змін, а навпаки – тягнуть країну в минуле. Однак, за словами Лазарєвої, ніщо не вічне.

Тетяна Лазарєва / ©
Тетяна Лазарєва

"Світ змінився. При владі зараз люди старшого віку, які не дуже розуміють, що світ змінився, і не хочуть цього розуміти. Вони тягнуть ось цей старий свій світ і намагаються його насадити всюди і всім. Але це приречено на крах. Нове життя, яке вже проросло, воно не дасть всьому цьому існувати", - висловилася акторка.

Тетяна Лазарєва припустила, що в країні почне щось змінюватися після того, як путін піде зі свого поста президента.

Тетяна Лазарєва / © instagram.com/lazarevatut
Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Мені здається, що з фізичним відходом путіна з його місця, це буде великий крок до того, що посипиться все. Можливо, він скоро і не піде, але сипатися може почати з будь-якого кутка", - зазначила акторка.

Нагадаємо, Тетяна Лазарєва від перших днів повномасштабної війни засуджує дії країни-агресорки Росії. За антивоєнну позицію акторку в РФ визнали "іногеанткою".

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