Російська акторка Тетяна Лазарєва зраділа атаці безпілотників по Москві

Артистка зізналася, що також дуже вірила в переворот Пригожина у РФ.

Російська акторка Тетяна Лазарєва, яка публічно виступає проти кривавої політики путіна, зізналася, що радіє, коли БПЛА атакують Москву.

Про це вона розповіла під час інтерв'ю програмі "І гримнув Грем". Лазарєва поділилася, що відстежує свої відчуття, коли бачить як російську столицю атакують безпілотники:

"Буквально щодня ми наштовхуємося на атаку безпілотників на російські міста. Я правда, щоразу, хоча це й жахливо, але радію безпілотникам", - зізналася Лазарєва.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

Вона також не приховує, що раділа, коли очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував заколот в росії у червні і нібито вирішив зайти у Москву:

"І Пригожин. Коли ми їхали, мене подруга везла до аеропорту зранку. Ми стежили за цим. Я їхала за кермом, ми періодично бралися за руки, такі, дуже переживали і сподівалися", - розповіла про свої емоції Лазарєва.

Водночас акторка вважає, що росіяни хочуть, аби путін був скинутий. І кожен розуміє, що без пролиття крові це не обійдеться:

"Хто б його не звалив, ніхто вже не сподівається, що це пройде безболісно та без крові. Що володимир володимирович прокинеться, відкладе бутерброд із корисним щавлем і скаже: "Зараз ми все переробимо". Буде криваво та жахливо. Але, хоч би яким шляхом це було, головна мета – режим путіна. Хоч Пригожин, хоч орангутангів напустіть", – сказала Лазарєва.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення рф до України Тетяна Лазарєва публічно підтримала нашу країну. Як ми писали раніше, у день великої війни Лазарєва перебувала в Києві, куди прилетіла на знімання нового сезону "Ліги сміху", де мала бути тренеркою.

Нагадаємо, місяць тому Тетяну Лазарєву визнали "іноагенткою" в рф через підтримку українців та публічне засудження російської агресії.

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