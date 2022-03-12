Російська армія обстріляла житлові масиви у Миколаєві: відкрито провадження

Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обстріли російською армією житлових масивів у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Російські окупанти обстрілювали обласний центр протягом двох днів: ввечері 11 березня та близько 06:00 12 березня. Ударів ворог завдавав з реактивних систем залпового вогню, Пошкоджені житлові будинки, лікарні, магазини та інші об’єкти.



За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаїв відкрито кримінальне провадження щодо обстрілів Миколаєва збройними силами Російської Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч проти 12 березня почали хаотично обстрілювати Миколаїв. Під вогонь загарбників потрапили, зокрема, онкологічна лікарня й станція екстреної медичної допомоги. Окупанти пошкодили карети "швидкої допомоги" та будівлю медиків. Кулі ворога влучили просто у медичний кабінет. Люди не постраждали.

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