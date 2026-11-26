Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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Лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин повідомив, що будинок, який він орендує, постраждав унаслідок російської атаки.

Потужна вибухова хвиля вибила вікна та зірвала з місця броньовані вхідні двері. Сам музикант і його колеги в цей час перебували в концертному турі. Про пошкодження артист розповів в Instagram. За його словами, вибух стався кілька днів тому, коли гурт виступав у різних містах з благодійними концертами.

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Валерій Харчишин на тлі будинку / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Валерій уже нажахав фото наслідків, які виявилися масштабними не лише для його оселі. Вибухова хвиля зачепила й решту близько 20 приватних будинків — майже половину вулиці. Деякі місцеві жителі також втратили автомобілі.

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Харчишин наголосив, що, на щастя, загиблих і фізично травмованих немає, однак чимало людей зазнали матеріальних збитків.

Дім Валерія Харчишина після атаки / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Музикант емоційно відреагував на черговий удар по цивільній інфраструктурі та згадав заяви Дональда Трампа про те, що російські атаки нібито не спрямовані проти мирного населення. Також він висловив сподівання, що міжнародна спільнота зробить висновки з досвіду України, а українці й надалі підтримуватимуть своє військо.

«Я не забобонний і не вірю в „кармічні“ співпадіння, але мені знову прилетіло. Вибуховою хвилею знесло фасадні вікна, а бронедвері влетіли в хату. Це сталося кілька днів тому, доки ми були в турі та збирали на Сили оборони. Слава Богу, ніхто не загинув і фізично не постраждав, але майна знищено чимало. Співчуваю усім постраждалим сусідам, хто втратив домівки та колеса.

Перше, шо зʼявилось перед моїми очима, коли побачив масштаб руйнувань — рудий пи*д*бол Трамп, який своїм ротом плямкає про те, що його «друг владімір нічого поганого в Україні не робить і всі бомби-ракето-дрони падають на цивільних випадково. Так, ясно, шо мене дуже засмучує цей черговий варварський приліт по цивільних, про який навіть не згадає „північноамериканський гарант“, але це не привід опускати руки. Не дочекаєтесь, кляті окупанти!» — написав емоційно артист.

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Дім Валерія Харчишина після атаки / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Дім Валерія Харчишина після атаки / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Окремо Харчишин звернувся до підписників із проханням підтримувати українських військових у будь-який доступний спосіб. Тим часом у будинку вже тимчасово замінили вибиті вікна дерев’яними конструкціями.

«Допомога не потрібна. Допомагайте Силам оборони в будь-який спосіб. P.S. Вікна деревʼяні встановили — н*х*ра не видно, зате надійно», — зазначив музикант.

Дім Валерія Харчишина після атаки / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

До слова, для Харчишина це не вже не вперше, коли російська атака завдавала шкоди його майну. Як відомо, навесні 2022 року окупанти зруйнували його сімейний будинок поблизу Гостомеля на Київщині. Внаслідок обстрілів оселя повністю вигоріла, але артист усе відновив. Туди повернулася його родина.

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