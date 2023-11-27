Російська гумористка показалася на тлі українського прапора в Москві та почала виправдовуватися

Російська гумористка Клара Новікова під час свого сольного концерту в Москві раптом опинилася перед українським прапором, який показували на екрані сцени.

Це викликало велику хвилю обурення у низки росЗМП (засоби масової пропаганди). Вони розцінили це як "підтримку України". Втім, сама пропагандистка встигла ганебно виправдатися перед публікою. Так, за її словами, вона "нічого не знала й не бачила", що за її спиною на екрані показали синьо-жовтий стяг.

Клара Новікова

"Жодного прапора України я не показувала. У мене такого немає на концерті! Хр*н його знає, може мені якийсь слайд і повісили! Я ж спиною стою до екрану! Це що, мій зал? У мене на концертах ніколи не буває "екранів". Я на репетиції переглянула всі запропоновані слайди. Прапора я там не побачила. І взагалі, у мене вперше в цій залі був концерт", - занепокоїлася російська зірка.

Цікаво, що у своїх виправданнях після скандалу Клара зазначила, що не буде "зрікатися свого дитинства" в українській столиці. Однак, колишня киянка все ж вирішила, що має підсолодити росіянам, тому наприкінці цинічно подякувала РФ за реалізацію.

"Ніхто нічого не робив зі злим наміром. Там були фотографії моєї улюбленої вулиці в Києві! Я жила в Києві, закінчила там школу, вступила до училища. Там поховані батьки, у паспорті у мене написано, що місце народження – Київ. Там живуть мої подруги! Я не можу зректися свого дитинства. У мене був чудовий концерт! При цьому я вже тут, у Москві, стільки років живу – 50! Я дуже вдячна Росії й тому, що реалізувалася тут", - поділилася Новікова.

Клара Новікова

До того ж після концерту зчинився скандал не лише довкола прапору, але й української мови. Нею Клара нібито заговорила, коли розповідала про своє дитинство у Києві. Принаймні так стверджують очевидці.

"Я киянка. Виросла і закінчила 145-ту математичну республіканську школу в Києві... Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!", - процитували фрагмент концерту пропагандистські медіа.

Зазначимо, російська гумористка понад 50 років проживає на території держави-агресорки та неодноразово відвідувала Крим після його окупації. Втім, уродженка України так і не наважується сказати ані слова про повномасштабне вторгнення. Тому й досі намагається всидіти на двох стільцях, розповідаючи про нібито любов до України. До того ж вона не соромиться поширювати нікчемні пропагандистські наративи про "братські народи".

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