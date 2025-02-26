Російська ракета вбила 22-річного танцівника з Кривого Рогу: він помер на операційному столі

Під час ракетного обстрілу Кривого Рогу загинув 22-річний танцівник Володимир Піменов.

Російські окупанти атакували місто 22 лютого. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 22-річний танцівник, про що повідомляє місцеве видання "Рудана". Близько 23:00 Володимира доправили до лікарні. Лікарі намагалися врятувати юнака, але, на жаль, травми виявилися несумісні з життям. Володимир Піменов помер на операційному столі.

"Російські вбивці ракетним ударом обірвали життя юного криворіжця Володимира Піменова. Хлопцеві виповнилося лише 22 роки. Він був юним, енергійним і талановитим", — йдеться в повідомленні.

Володимир Піменов / Фото: Facebook Палац культури Центральний Кривий Ріг

Тим часом "Суспільне Дніпро" передає, що у Кривому Розі вже попрощалися з танцівником. Володимира Піменова провели в останню путь рідні та друзі. У хлопця залишився молодший брат, батьки та дівчина, яка теж постраждала внаслідок ворожого обстрілу та наразі в стабільному стані перебуває в лікарні.

Зазначимо, Володимир Піменов від дев'яти років займався танцями та мріяв про професійну кар'єру. До початку повномасштабного вторгнення він встиг взяти участь у виступі "Дизель шоу" в столичному палаці "Україна". Після 24 лютого 2022 року юнаку довелося змінити професію. Він почав працювати в сфері IT.

Володимир Піменов взяв участь у виступі "Дизель шоу" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого окупанти обстріляли Київщину. На жаль, не минулося без влучання ворожого безпілотника. "Приліт" стався неподалік від будинку, де мешкає ведучий Володимир Остапчук разом із дружиною та сином.

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