Російська ракета зруйнувала будівлю, де проходили знімання серіалу для "1+1 Україна"

Нещодавно "1+1 Україна" почав знімання драматичного серіалу "Батьківський комітет". Однією з локацій півтора тижні тому стала Академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука у Києві.

25 березня російські окупанти ракетами обстріляли столицю України. Майже у кожному районі Києва було чутно гучні вибухи. Зокрема, було зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. За попередньою інформацією жертв немає.

Руйнування частини будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Фото/Facebook: Мирослав Вайда

Руйнування частини будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Фото/Facebook: Мирослав Вайда

"Півтора тижня тому ця будівля була знімальним майданчиком нашого проєкту "Батьківський комітет", де протягом кількох днів у повному складі працювали акторська та знімальна групи. Цей проєкт про волю в наших головах, про єдність у складні часи, про те, що наші люди на окупованих територіях – наші. І вони прямо зараз ведуть дуже складну боротьбу. І ще цей проєкт про найдорожче – про дітей, яких досі крадуть росіяни. Тільки дивом в Академії сьогодні ніхто не загинув. А також я дякую Богові, що наші знімання там завершилась. Це яскрава і страшна ілюстрація того, в яких умовах і ризиках нині працює виробництво контенту", - зазначила продюсерка серіалу Тетяна Шуліка.

В одну з локацій серіалу "Батьківський будинок" влучила ворожа ракета

В одну з локацій серіалу "Батьківський будинок" влучила ворожа ракета

За сюжетом серіалу події розгортаються у невеликому містечку на лівому березі Дніпра, окупованому росіянами. Військові швидко пройшли далі – тому місто лише трохи зачепило обстрілами. Атмосфера у місті гнітюча, багатьох мешканців з відкритою проукраїнською позицією було знищено чи вивезено ще в перші місяці війни, дехто зумів евакуюватися на підконтрольні Україні території. Під прикриттям "батьківського комітету" завідувачка дитсадка та група батьків, ризикуючи життям і свободою, зупиняють депортацію дітей до РФ зі свого окупованого містечка.

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