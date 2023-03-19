Російська співачка МакSим зірвала власний концерт: вийшла на сцену нетвереза і не потрапляла в ноти

Скандал розгорівся навколо виступу російської співачки МакSим минулої суботи, 18 березня, у Сочі.

Як пишуть РосЗМП, артистка вийшла на сцену чи то нетвереза, чи то під впливом якихось речовин. Виконавиці було важко втриматися на ногах, вона не потрапляла в ноти. Врешті, за 20 хвилин такого концерту МакSим розвернулася і пішла зі сцени. А разом з нею музиканти.

Судячи з відео, які з'явилися у Мережі з виступу артистки, з нею і справді все було негаразд. Представники виконавиці вже встигли відреагувати на інцидент. Вони заявили, що МакSим стало погано, тому було прийняте рішення зупинити концерт.

Зазначимо, що 2021 року МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. Після двох місяців коми артистці полегшало і її виписали з лікарні.

Нагадаємо, що виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. У 2017 році російська артистка потрапила до бази сайту "Миротворець".

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