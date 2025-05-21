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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Російська співачка нахабно вкрала образ в Олі Полякової: "Нічого свого зробити не можуть"

На це звернув увагу продюсер Олі Полякової. Він показав, як росіянка МакSим відтворила образ, який декілька років тому демонструвала українська співачка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
МакSим та Оля Полякова

МакSим та Оля Полякова

Російська співачка-путіністка МакSим нахабно вкрала образ в української виконавиці Олі Полякової.

На це звернув увагу продюсер Михайло Ясинський. У своєму Facebook він порівняв їхні образи. Зокрема, 2023 року Оля Полякова на своєму шоу "Все буде добре" виступала в білій сукні з корестом у вигляді обладунків та мечем у руках. Минуло декілька років, і росіянка МакSим нахабно поцупила образ. Вона одягнула таке ж вбрання, та ще й також взяла до рук меча. Продюсер Ясинський зазначив, що росіяни не змінюються – свого не можуть зробити, тож крадуть чуже.

"Убогі... Нічого свого зробити не можуть...Днями московська співачка МакSим на якомусь такому вбогому росфутболі вийшла співати на поле в образі, повністю зцапнутому з образу Олі 2023 року з шоу "Все буде добре!" – обурився Михайло Ясинський.

Допис Михайла Ясинського / © facebook.com/mikeyasinskiy

Допис Михайла Ясинського / © facebook.com/mikeyasinskiy

Нагадаємо, тим часом Оля Полякова нещодавно побувала на Каннському кінофестивалі. Коли виконавиця прямувала на подію, з нею стався прикрий інцидент. Артистка потрапила в аварію та розбила ніс.

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