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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
8422
Час на прочитання
1 хв

Російська співачка Наргіз просто зі сцени заговорила українською та змусила росіян у залі волати

Артистка вийшла з українською символікою у знак підтримки.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Наргіз Закірова

Наргіз Закірова / © instagram.com/nargizzakirova_official

Російська співачка з Узбекистану Наргіз Закірова, яка засудила злочини окупантів у війні та набила проукраїнські тату зі Степаном Бандерою та тризубом, вчергове заявила про свою позицію.

Наргіз, яка давно відреклася від усього російського й стала громадянкою США, виступила в Маямі. І несподівано просто посеред виступу зірка огорнулася в синьо-жовтий прапор й підтримала усіх українців у кривавій війні проти росіян. Вона виголосила "Слава Україні!". Після цього глядачі у залі відповіли "Героям слава!" та подякували співачці за таку щиру позицію.

Перед промовою Наргіз виконувала одну зі своїх пісень "Ona" з високо піднятим прапором над головою. Після виконання треку зірка назвала Україну "рідною" й несподівано заявила, що вивчає українську мову та вже потроху починає говорити нею. У результаті вимовила славнозвісне слово "паляниця" перед публікою та зірвала овації. Крім того, побажала "Україні нарешті засинати з відкритими вікнами" без страху.

Тим часом у росіян на третій рік війни все ще не знайшлося здорового глузду. Тож деякі особини, які були присутні у залі, почали благати "зупинитися це робити". Але їх перегукували інші, які навпаки ще дужче підтримали позицію Наргіз вигуками й оплесками.

Нагадаємо, нещодавно актор Андрій Ісаєнко, в будинок якого прилетів ворожий дрон, розповів про допомогу співмешканцям після трагедії.

Дата публікації
Кількість переглядів
8422
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