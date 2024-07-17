Російська співачка-путіністка видала, як Юрій Бардаш втік до Росії та хто йому допоміг

Російська співачка-путіністка Валерія Козлова розкрила, як скандальний продюсер Юрій Бардаш втік до Росії та хто йому в цьому допоміг.

Повномасштабна війна в Україні застала путініста в Грузії. Деякий час Бардаш відмовчувався, але все ж таки видав свою позицію. Скандальний продюсер висловив прихильність російському диктаторові Путіну та підтримав вторгнення РФ до України. Козлова, яка знайома з Бардашем, говорить, що вони тоді були шоковані і одразу ж почали його закликати покидати Грузію, адже країна не є дружньою до Росії. До слова, 2008 року росіяни розв'язували війну на грузинських землях.

Юрій Бардаш

"Дивимося ефір, де Юра заявляє про свою позицію, а в кінці підводить межу, що ми – російські люди. При цьому перебуває в Грузії. У нас око засіпалося. Одразу зателефонували і кажемо: "Юро, Грузія – недружня для нас країна. Дуже небезпечно, дуже ризиковано. Потрібно терміново їхати", - розповіла в інтерв'ю пропагандистам Козлова.

Спочатку Юрій Бардаш не квапився покидати Грузію, а коли вже нібито почав отримувати погрози, то поспіхом втік. За словами путіністки Козлової, завдяки друзям скандальний продюсер потрапив до Абхазії, а вже звідти – до Москви.

Зрадник Юрій Бардаш

"Юра тоді це не сприйняв серйозно, поки йому не зателефонували і не повідомили, що за ним виїхав "Грузинський Легіон". І тоді Юра зібрав свої рюкзаки. Ми домовились, що його на кордоні з Абхазією зустрінуть. Уже звідти він доїхав до Москви", - пригадала путіністка.

Нагадаємо, Юрій Бардаш 2022 року підтримав російське вторгнення до України. Скандальний продюсер розхвалив загарбницьку політику кремлівського диктатора Путіна і закликав українців капітулювати. У січні цього року Бардаш оголосив, що отримав російський паспорт. Через антиукраїнську діяльність та поширення пропаганди за скандального продюсера взялася СБУ.

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