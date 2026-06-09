Російська співачка вкрала хіт Тіни Кароль і цинічно назвала його "своїм"

Тіна Кароль

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Така собі російська співачка Наталія Власова цинічно вкрала хіт української артистки Тіни Кароль.

Йдеться про композицію «Я все еще люблю». Цей трек Тіна Кароль презентувала далекого 2015 року. І от, минуло понад 10 років, і росіянка видала його за «свій». Наталія Власова на початку літа випустила «нову» пісню і вказала, що вона написана нею та путіністом Віктором Дробишем.

Проте є велике але. Ця композиція належить Тіні Кароль. Співачка її випустила 2015 року. А тим часом росіянка виконала повністю ідентичний текст. Єдине, що місцями вона скорочувала приспів. Сама ж Тіна Кароль поки що не реагувала на крадіжку її хіта.

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Зауважимо! Пісня Тіни Кароль «Я все еще люблю» написала 2015 року, тож звучить російською мовою. Виконавиця вже переклала низку старих композицій українською, але поки без цієї.

Варто зазначити, що росіяни далеко не вперше вдаються до такої практики, аби привласнити собі чуже. Раніше вони цинічно крали пісні «Go_A», «Океану Ельзи», «Скрябіна», «Антитіл» та багатьох інших. Часом росіяни навіть не заморочуються з перекладом, що у результаті виходить — «Вєткі калін пакланіліся».

Нагадаємо, а нещодавно співак-путініст Філіп Кіркоров видав, що Болгарія саме завдяки йому перемогла на «Євробаченні-2026». Болгарська співачка DARA вже рознесла росіянина за брехню.

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