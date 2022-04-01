Російська ведуча Тетяна Лазарєва заявила, що РФ треба зрівняти з землею

Артистка відповіла, яку відповідальність російське суспільство несе за те, що зараз відбулося.

Російська акторка і телеведуча Тетяна Лазарєва в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю зазначила, що Росію треба зрівняти з землею і на цьому місці побудувати нову РФ.

Про це вона сказала, говорячи про те, чи несе російське суспільство відповідальність за війну в Україні:

"Коротка відповідь – велику відповідальність. Суспільство складається з людей. Ну так, все повністю суспільство – капець. Треба повністю всю Росію зрівняти з землею і побудувати нову Росію", - сказала Лазарєва.

Вона також висловила думку, що більша частина росіян обирає не йти проти системи, оскільки в інакшому випадку у них відберуть все.

"Ті, для кого вибір моральний, вони обирають йти проти системи. Так, вони навчатимуть дітей у звичайних школах, але при цьому вони з ними розмовлятимуть і пояснюватимуть. А інші просто будуть брехати дітям. Діти всі чудово відчувають, і коли ти починаєш брехати, у дитини, умовно, порушується психіка", - сказала артистка.

Лазарєва вважає, що росіяни несуть велику відповідальність за війну в Україні:

"Коли голова забита пропагандою роками, то ти так і живеш. У тебе мозок працює про це. Ти не бачиш нічого іншого. Ти навіть дітям говориш: "Все нормально, все гаразд, ми українців захищаємо від нацистів". Але ти в це віриш", - поділилася Тетяна.

Зазначимо, що у момент повномасштабної війни РФ проти України Тетяна Лазарєва перебувала у Києві. До української столиці вона прилетіла за тиждень до того, як Росія вторглася до нашої країни. Тетяну запросили бути суддею нового сезону гумористичного шоу "Ліга сміху". Наразі Лазарєва виїхала за кордон до Іспанії.

Читайте також: