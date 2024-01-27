Російська влада помстилася Максиму Галкіну за проукраїнську позицію

Російський гуморист Максим Галкін, якого в Росії визнано "іноагентом", розповів, як влада РФ помстилася йому за проукраїнську позицію.

На сторінці в Instagram Галкін розмістив пост, у якому повідомив, що йому неочікувано відмовили у в'їзді до Індонезії. У артиста там був запланований концерт на острові Балі.

За словами шоумена, у нього з документами для виступу все було гаразд, йому схвалили робочу візу, а офіцери прикордонної служби були дуже ввічливими з артистом:

"Причину було названо майже одразу і декілька разів повторено різними співробітниками прикордонної служби - лист від уряду РФ з проханням не впускати мене на Балі. Лист мені був показаний, але, звичайно ж, у копії мені чемно відмовили. Усі служби, як транспортні, так і прикордонні, висловлювали доброзичливий подив, чим я заслужив таку честь і таку персональну увагу від російської влади", - розповів Галкін.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Окрім того, влада РФ також посприяла, аби концерти Галкіна скасували до цього у Таїланді:

"У Таїланді російська влада працювала за іншою схемою - натиснула на власників залів, які мають міцні зв'язки з російським консульством та російським туризмом. Цікаво, що російська держава витрачає на цей час і зусилля багатьох людей, які могли б знайти більш гідне застосування на благо батьківщини, ніж маніакальне переслідування незгодних артистів за кордоном. Сприймаю те, що відбувається, як робочі моменти в нинішніх умовах", - додав Галкін.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми виїхали з РФ до Ізраїлю. Галкін публічно засудив російське вторгнення до РФ, а на своїх концертах часто критикує і висміює російську владу.

Нагадаємо, днями Алла Пугачова прокоментувала відео 3-річної українки Надійки, яка на природі готувала сало з картоплею.

Читайте також: