Російська влада помстилася Тетяні Лазарєвій за проукраїнську позицію

Влада Росії помстилася російській акторці Тетяні Лазарєвій за проукраїнську позицію.

Від перших днів війни артистка засуджує російське вторгнення до України та критикує ворожі дії РФ. Вочевидь, росіяни це не оцінили. Тож, влада РФ помстилася Лазарєвій. Зокрема, МВС Росії оголосило акторку в розшук. Щоправда, кримінальну статтю, в порушенні якої звинувачують артистку, не розголошують.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

Таким чином влада Росії вирішила "насолити" Тетяні Лазарєвій, яка виступає проти війни в Україні та підтримує українців. Сама ж Тетяна Лазарєва поки не коментувала те, що РФ оголосила її в розшук.

Зазначимо, Тетяна Лазарєва, яка на початку повномасштабної війни перебувала в Києві та тривалий час не виїжджала, публічно критикує дії російської влади. Акторка засуджує вторгнення РФ до України та підтримує українців. Спочатку Росія нагородила артистку статусом "іноагентки", а згодом оголосила в розшук. Сама ж знаменитість вже понад два роки живе в Іспанії.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

Нагадаємо, нещодавно від росіян дісталося українській співачці Джамалі. Окупанти вкрали в артистки все майно в Криму.

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