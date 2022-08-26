Російські актори Хаматова та Білий виступили в Ризі з лозунгом "Слава Україні!"

Російські актори Чулпан Хаматова та Анатолій Білий підтримали Україну зі сцени в Латвії.

Актори Чулпан Хаматова та Анатолій Білий виїхали з Росії з початком повномасштабної війни в Україні. На одному зі своїх концертів в Ризі артисти вийшли на сцену з лозунгом "Слава Україні!".

Фрагмент виступу, знятий одним із російських Telegram-каналів, швидко розлетівся пропагандистськими ЗМІ в РФ. Хаматову та Білого одразу записали до "предатєлєй родіни".

Незважаючи на їдкі коментарі росіян, під часу виступу в Латвії глядачі зустрічали артистів бурхливими оплесками.

Нагадаємо, що акторка театру та кіно Чулпан Хаматова в березні переїхала разом із дітьми до Латвії, звідки неодноразово висловлювалася проти російської влади та окупації України РФ. Втім, до 24 лютого артистка підтримувала окупацію Донбасу і Криму.

Фото: glamour.ru

А ось Анатолій Білий остаточно ухвалив рішення про переїзд з Росії, коли дізнався про удари по Вінниці 14 липня. Актор народився на Вінниччині, тому дуже болісно відреагував на початок наступів російської армії в Україні.

Читайте також: